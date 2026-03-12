CBF e Jordan lançam camisa azul da Seleção para Copa; veja fotos

A Nike lançou nesta quinta-feira (12), em São Paulo, a nova camisa 2 da Seleção Brasileira para Copa do Mundo. A peça, aliás, contou com a parceria da CBF e da marca Jordan, do ex-jogador de basquete Michael Jordan. É a primeira vez que uma equipe nacional será vestida pela Jordan. A estreia da camisa, aliás, será em amistoso contra a França, no dia 26, nos EUA.
De acordo com a Nike, o uniforme é com resíduos têxteis e com projeção para permitir maior circulação de ar entre a pele e o tecido. O design tem inspiração em animais predadores brasileiros.
O novo manto utiliza um conceito gráfico inspirado em brasas incandescentes, que ocupam tanto a parte frontal quanto a traseira do uniforme. Esse projeto visual surgiu após a CBF e a fornecedora descartarem um modelo vermelho devido à forte rejeição do público nas pesquisas iniciais. As fotos reveladas mostram ainda o escudo da confederação posicionado de forma centralizada e listras verticais finas nas laterais da peça. Na parte interna da gola, os designers inseriram a frase “Vai Brasa” como elemento de identidade da coleção.
O atacante Vini Jr., da Seleção Brasileira, afirmou que a união entre a Jordan Brand e a equipe nacional representa um momento importante para jovens brasileiros. Além disso, ele destaca a criatividade, a paixão e a energia associadas ao país.
“Para cada criança no Brasil que sonha com uma bola nos pés, essa parceria significa algo enorme”, diz o jogador do Real Madrid.
Seleção na Copa do Mundo
O Brasil, aliás, está no Grupo C da Copa do Mundo e enfrentará as seleções de Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase. A estreia da Amarelinha acontece no dia 13 de junho contra os marroquinos, em partida realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Após o primeiro compromisso, a equipe brasileira joga contra o Haiti no dia 19 de junho e finaliza a fase de grupos contra a Escócia no dia 24.
