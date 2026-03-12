Irã reage a declaração de Trump e afirma: ninguém pode excluir seleção da Copa do Mundo

A seleção de futebol do Irã se pronunciou nesta quinta-feira (12) após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a participação do país na Copa do Mundo. Nas redes sociais, afirmou que sua vaga foi conquistada dentro de campo e que ninguém pode impedir sua presença no torneio.

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Em mensagem no Instagram, a seleção destacou que a Copa do Mundo é uma competição internacional sob chancela da Fifa e que decisões sobre participação não dependem da vontade de um único governo.

“A Copa do Mundo é um evento histórico e global, administrado pela Fifa — não por qualquer pessoa ou país. A seleção do Irã, graças à sua força e às vitórias conquistadas pelos bravos filhos do país, esteve entre as primeiras a garantir classificação para este grande torneio”, diz o comunicado.

O texto ainda reforça que a equipe conquistou a vaga com mérito e não poderia sofrer exclusão da disputa.

“Certamente, ninguém pode excluir a seleção nacional do Irã da Copa do Mundo. O único país que poderia ser questionado é aquele que possui apenas o título de anfitrião, mas não demonstra capacidade para garantir a segurança das equipes que participam deste evento global”, acrescenta a publicação.

Ministro do Esporte do Irã: crítica dura aos Estados Unidos

A manifestação, aliás, aconteceu após Trump afirmar que não considera apropriado que o Irã esteja no Mundial. A declaração foi feita na Truth Social, rede social criada por ele após ter sido banido do X.

“A seleção iraniana é bem-vinda para a Copa do Mundo. Mas sinceramente não acho apropriado que esteja lá, pensando na própria segurança e na vida de seus jogadores”, escreveu o presidente.

No dia anterior, o ministro do Esporte do Irã, Ahmad Donyamali, havia declarado que o país poderia não participar do torneio “em nenhuma circunstância”. Além disso, criticou duramente os Estados Unidos e mencionou a morte do líder iraniano Ali Khamenei, ocorrida em 28 de fevereiro durante uma operação conjunta que envolveu forças americanas e israelenses.

Dentro de campo, porém, o Irã garantiu sua vaga no Mundial com antecedência. A equipe terminou na liderança do Grupo A das eliminatórias asiáticas, com sete vitórias e apenas uma derrota em dez partidas.

No torneio, a seleção iraniana está no Grupo G, ao lado de Seleção Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Os três jogos da equipe na fase de grupos ocorrerão nos Estados Unidos: dois em Los Angeles e um em Seattle.

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