Depois do vice para o Flamengo no Campeonato Carioca, o Fluminense voltou pelo Campeonato Brasileiro e venceu o Remo, nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pela quinta rodada da competição. Após o duelo, Canobbio, autor de um dos gols da vitória, parabenizou a equipe pelo resultado e também a jogada coletiva que o fez balançar as redes após três partidas na temporada.

“Estou feliz pela vitória. Acho que o gol veio de uma jogada coletiva, fruto do nosso trabalho de muito tempo. Eu já estava falando para o Acosta virar o jogo, que eu estava sozinho. Ele é feio, mas é craque! Eu sabia que a bola chegaria ali na segunda trave. Foi bom comemorar com o grupo, que vem fazendo um bom trabalho. No outro dia, não conseguimos o objetivo principal, que era o estadual, mas vamos seguir em frente”, destacou ao Premiere.

Agora, o Fluminense encara o Athletico, às 16h, no Maracanã. O atacante, aliás, frisou que será uma partida especial por ter passagem pelo Furacão, onde fez 141 partidas, com 18 gols e 16 assistências.

“É difícil pensar nisso agora, viu? Mas é lógico que, como time grande, a gente assume a responsabilidade. Sabemos que é jogo a jogo e que jogos como visitante também são muito duros. Agora é parabenizar o grupo, desfrutar um pouquinho e virar a página, porque domingo tem um jogo especial para mim. Será um jogo muito duro lá no Maraca”, concluiu.

Com o resultado, o Fluminense se aproxima no topo da tabela do Brasileirão e ocupa a terceira colocação, com 10 pontos.

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