De virada, Vasco quebra tabu de 14 anos e vence o Palmeiras em São Januário

O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor! Em um segundo tempo de intensidade e muita inspiração, o Cruzmaltino venceu o Palmeiras por 2 a 1 em São Januário, quebrou um tabu de 14 anos sem bater os paulistas em casa, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, com a derrota, o Palmeiras perdeu a liderança do Brasileirão, estacionando nos 10 pontos.

Jogo truncado

A partida começou em alta velocidade na Colina Histórica. O Vasco tentou ensaiar uma pressão nos primeiros minutos e teve uma sequência de perigo com escanteios na área do Palmeiras. O time paulista, por sua vez, apostou na velocidade e nos erros do adversário para criar oportunidades. Muita transpiração e muita correria deram a tônica da primeira parte da partida.

Que pintura, Flaco!

Quando a partida parecia se encaminhar para um empate sem gols na ida para o intervalo, o Palmeiras aproveitou o mínimo espaço para colocar a bola na rede e sair na frente no placar. Já na marca dos 40 minutos, Flaco López encarou a marcação dentro da área, cortou para a perna esquerda e acertou o ângulo de Léo Jardim para colocar o Palmeiras em vantagem.

Tudo igual

Depois de deixar o gramado sob vaias na ida para os vestiários, o Vasco voltou com outra energia para a etapa final. Renato Gaúcho sacou Lucas Piton e colocou Cuiabano na partida, e o lateral mudou a postura da equipe. A pressão vascaína foi enorme e o empate foi questão de tempo. Thiago Mendes, um dos melhores em campo, empatou a partida para o Cruzmaltino aos 18 minutos. O estádio que era um caldeirão de ansiedade e tensão, virou um caldeirão de apoio e incentivo.

O Vasco é o time da virada

Com uma postura completamente diferente, o Vasco encurralou o Palmeiras, que pouco fez até a parada para hidratação. Em outra rotação, o Cruzmaltino superou o Verdão na intensidade e na bola, por isso, a virada não demorou para acontecer. Aos 29, Paulo Henrique invadiu a área e deu passe para Cuiabano. O lateral, que entrou no intervalo, empurrou para o gol vazio e transformou São Januário em um caldeirão de êxtase.

Três pontos na Colina

Além da virada no placar, a superioridade do Vasco na partida foi traduzida na intensidade do segundo tempo. O Cruzmaltino controlou as ações e só foi ameaçado pelo Palmeiras nos acréscimos, quando Allan teve a chance do empate mas parou em Léo Jardim. No fim, três pontos mais do que importantes para o Vasco sair da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Verdão deixou escapar a liderança do Brasileirão, agora com o São Paulo.

VASCO 2×1 PALMEIRAS

Brasileirão 2026 – 5ª Rodada

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: quinta-feira, 12/3/2025, às 19h30 (de Brasília)

Público presente: 17.291

Público pagante: 16.647

Renda: R$ 1.187.396,00

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton (Cuiabano, 0’/2T); Thiago Mendes, Hugo Moura (Cauan Barros, 33’/2T), Tchê Tchê (Rojas, 12’/2T); Nuno Moreira (Adson, 12’/2T), Andrés Gómez e David (Spinelli, 24’/2T). Técnico: Renato Gaúcho

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Giay, 27’/2T), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Felipe Anderson (Allan, 24’/2T); Sosa (Evangelista, 27’/2T) e Flaco López (Luighi, 24’/2T). Técnico: João Martins

Gols: Flaco López (40’/1T, 0-1), Thiago Mendes (18’/2T, 1-1), Cuiabano (29’/2T, 2-1)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões Amarelos: Tchê Tchê, Thiago Mendes (VAS); Luighi, Allan (PAL)



