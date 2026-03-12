São Paulo vence a Chapecoense e assume a liderança do Brasileirão

O São Paulo é o mais novo líder do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (12), o Tricolor bateu a Chapecoense por 2 a 0, no Canindé, e assumiu a ponta isolada da tabela. Luciano e Calleri, na segunda etapa, marcaram os gols da partida.
O Tricolor contou com o tropeço do Palmeiras, que perdeu para o Vasco e deixou o São Paulo isolado com 13 pontos. Já a Chapecoense permaneceu com seis e está na 11ª colocação.
Na próxima rodada, o São Paulo defende a liderança contra o Bragantino, fora de casa, no domingo (15). No dia seguinte, a Chapecoense recebe o Grêmio na Arena Condá.
Chuva prejudica o começo do jogo
A partida começou prejudicada por conta do gramado encharcado pela chuva. Com isso, a Chape conseguiu travar mais o jogo e se sentir mais à vontade. Com o tempo, o São Paulo conseguiu se reencontrar e criar suas primeiras oportunidades. Depois de cruzamento na área, a bola sobrou para Lucas Ramon, que finalizou de fora da área e parou em defesa de Léo Vieira.
Na reta final da primeira etapa, o Tricolor conseguiu manter a intensidade ofensiva e criou mais chances. Após cruzamento na área, Luciano finalizou de primeira e Léo salvou mais uma vez. Depois, Daniel arriscou de fora da área e a defesa adversária cortou. Nos acréscimos, os catarinenses tiveram sua oportunidade, em arremate de Everton, que parou em boa defesa de Rafael.
São Paulo segue em cima e consegue a vitória
O São Paulo conseguiu manter a pressão na segunda etapa e, desta vez, conseguiu marcar. Marcos Antônio deu um belo cruzamento na área e Luciano apareceu sozinho nas costas da defesa para abrir o marcador. O Tricolor seguiu em cima e não demorou muito para ampliar. Bobadilla recebeu na área, tirou a marcação e chutou cruzado para Calleri aproveitar e marcar o segundo.
O gramado melhorou e a partida ficou animada, com a Chape também tendo oportunidades. Jean Carlos recebeu pela esquerda e chutou para defesa de Rafael. Na sequência, Bobadilla arriscou de fora da área e obrigou Léo Vieira a trabalhar. Depois, o paraguaio mandou outro torpedo e acertou o travessão.
Na busca da reação, Gilmar Del Pozzo fez três alterações de uma só vez e quase conseguiu descontar logo de cara. João Vitor fez boa jogada e Neto Pessoa mandou com perigo para fora. Já pelo Tricolor, Marcos Antônio chegou a marcar o terceiro, mas a arbitragem marcou o impedimento na jogada. Depois disso, a partida teve uma paralisação de cinco minutos por conta da queda de energia de uma das torres de iluminação. Na reta final, o São Paulo apenas controlou o jogo. A Chape até conseguiu assustar com João Vitor, que recebeu cruzamento na área e mandou por cima da meta.
SÃO PAULO 2 X 0 CHAPECOENSE
Brasileirão 2026 – 5ª rodada
Data e horário: 12/3/2026 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP)
Gols: Luciano, 2’/2ºT (1-0); Calleri, 14’/2ºT (2-0)
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco (Arboleda, 47’/2ºT), Sabino e Wendell (Nicolas, 47’/2ºT); Danielzinho (Pablo Maia, 36’/2ºT), Marcos Antônio, Bobadilla e Lucas Moura (Cauly, 36’/2ºT); Luciano (André Silva, 36’/2ºT) e Calleri. Técnico: Roger Machado.
CHAPECOENSE: Léo Vieira; Everton (Rubens, 22’/2ºT), Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Victor Caetano e Walter Clar; Camilo,, Rafael Carvalheira (João Vitor, 22’/2ºT) e Jean Carlos (Giovanni Augusto, 36’/2ºT); Marcinho (Ítalo, intervalo) e Bolasie (Neto Pessoal, 22’/2ºT). Técnico: Gilmar Del Pozzo.
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Weber Felipe Silva (PR)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartão Amarelo: Rafael Cavalheira (CHA)
