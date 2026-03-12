Zubeldía elogia atuação do Fluminense e explica titularidade de Savarino

O Fluminense bateu o Remo por 2 a 0 dentro do Mangueirão pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e segue na cola dos líderes. Em coletiva após o jogo, o técnico Zubeldía comentou sobre a entrada de Savarino no time titular do Tricolor. O vezuelano, aliás, foi pedido da torcida nos últimos jogos e foi um dos melhores jogadores em campo sobre o Leão da Azul.

“Consideramos que era muito importante que ele [Savarino] começasse jogando, porque íamos precisar de um ataque posicional. Iríamos precisar de Lucho e isso não permitia ter um homem a mais na metade do campo para jogar. Para isso, Savarino era o ideal. Um jogo em que a equipe jogou bem. Sobretudo porque teve o controle de terminar as jogadas, teve profundidade e também quando precisamos de Fábio em alguma ação pontual também tivemos. Em geral, o time esteve bem e fomos merecedores da vitória. Savarino dentro do funcionamento da equipe esteve a altura. Agora é descansar para o próximo jogo”, analisou.

Como parar o Remo

Com o resultado, o Fluminense voltou a vencer após três partidas. O resultado, assim, ajudou também a virar o momento ruim após a perda do título estadual contra o Flamengo no último domingo. Diante disso, Zubeldía comentou sobre a postura do time para reduzir ataques do Remo.

“Remo tinha jogadores altos e é uma equipe que faz uma transição muito rápida. Para nós era importante fazer essa pressão para não deixar eles crescerem em campo com lançamentos. Preferimos esse tipo de pressão. Também sempre encontramos um homem por dentro, como Renê, Samuel, Hércules, Martinelli, Lucho, Savarino… e isso nos permitiu uma boa circulação. Tivemos algumas dificuldades que estavam programadas. Não é uma vitória menor porque o Remo é uma boa equipe, sofre poucos gols em casa. É uma equipe que tem que estar atento, sobretudo nas transições.

Castillo e Millán no time

Zubeldía também comentou como pretende utilizar Castillo e Millán na equipe durante a temporada. O argentino destacou que o elenco tem bons jogadores e ratificou que não há titularidade garantida.

“É difícil falar sobre posições pontuais. Tem que entender que para mim é difícil porque a equipe fez um grande trabalho, num campo difícil, contra um rival difícil, que havia empatado em casa com Mirassol e Internacional. Nós vínhamos de uma derrota na final nos pênaltis. Para mim é mais importante falar do trabalho da equipe do que falar de jogadores pontuais.

“Se me perguntar se os seis reforços estão jogando, vou dizer que sim. Quatro jogaram hoje e dois não jogaram. Arana tem jogado bastante. Pouco a pouco vamos dando utilidade ao elenco que temos, são bons jogadores. A melhor notícia é que hoje fomos sólidos defensivamente, a equipe defendeu e atacou bem. Os atacantes converteram e, quando não fizeram, a defesa fez seu trabalho. E quando a defesa não fez seu trabalho, o Fábio apareceu. Temos jogadores importantes, de bom nível, num calendário com muitas partidas e todos poderão mostrar serviço.

A próxima partida do Fluminense será no domingo, às 16h no Maracanã, contra o Athletico-PR também pelo Brasileirão. O time tem 10 pontos somados, três a menos que o líder São Paulo.

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