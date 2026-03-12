Thiago Mendes celebra vitória do Vasco: “Torcida veio para ver garra”

Foi na base da entrega que o Vasco conquistou sua primeira vitória no Brasileirão 2026 na noite desta quinta (12). Na estreia de Renato Gaúcho, o Cruz-maltino bateu o Palmeiras por 2 a 1, de virada, em São Januário. O volante Thiago Mendes, que usou a braçadeira de capitão e marcou um dos gols, destacou a mudança de espírito do elenco.

“A torcida veio para ver isso, muita garra, determinação e o resultado positivo hoje”, afirmou o jogador na saída de campo.

O capitão ressaltou que a postura vencedora foi o diferencial para superar o gol sofrido ainda na primeira etapa. Segundo ele, o grupo entendeu a necessidade de reagir para tirar o clube de uma situação incômoda na tabela.

“O Vasco foi uma equipe vencedora, se entregou o tempo todo em busca da vitória”, completou o volante, que celebrou o gol como uma coroação pelo esforço coletivo diante de um dos favoritos ao título.

Mudança de postura marca início da era Renato Gaúcho no Vasco

Questionado sobre os primeiros impactos do novo treinador, Thiago Mendes foi direto ao apontar o fator psicológico como chave para os três pontos. Para o volante, a vontade de vencer mudou o cenário dentro de campo.

“Eles tiveram uma oportunidade no primeiro tempo e fizeram o gol. Nós voltamos com a mesma entrega, com a mesma luta e saímos com a vitória”, explicou o atleta, reforçando que o Vasco não merece estar na parte de baixo da classificação.

Agora, o elenco vira a chave e foca no próximo desafio fora de casa. O Gigante da Colina volta a campo no domingo (15) para enfrentar o Cruzeiro, às 20h30, no Mineirão. Com a moral elevada após despachar o Verdão, a equipe de Renato Gaúcho tenta manter a pegada para embalar uma sequência positiva no campeonato e consolidar a nova mentalidade pregada pelo comandante e pelo seu capitão.

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