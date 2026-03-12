Ceará confirma favoritismo, despacha Maranhão e se classifica na Copa do Brasil

Diante do Maranhão, na noite desta quinta-feira (12), o Ceará jogou para o gasto, mas confirmou o favoritismo e garantiu sua vaga na quarta fase da Copa do Brasil. O volante Vinícius Zanocelo, aos 27 minutos do primeiro tempo, anotou o gol solitário no Castelão, em São Luís.
Com a classificação para a próxima etapa, o Vozão assegura, portanto, uma premiação de R$ 1,07 milhão. O curioso é que o próximo adversário do Ceará na Copa do Brasil será justamente o São Bernardo-SP, rival de sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo está previsto para o dia 21 (sábado), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. Pela quarta fase da Copa do Brasil, as equipes se enfrentam em jogo único, provavelmente no dia 18, data ainda sem confirmação da CBF.
O jogo
O Ceará foi o primeiro a pressionar e quase abriu o placar logo aos seis minutos, quando Rafael Ramos cruzou rasteiro, a defesa falhou e Wendel finalizou por cima. O Maranhão respondeu aos 20′: Vagalume arriscou chute cruzado que saiu pela linha de fundo. Pouco depois, aos 22′, Vina encontrou Zanocelo, que bateu forte e assustou o goleiro adversário. Aos 26′ veio o lance decisivo: Railson derrubou Matheus Araújo dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Zanocelo cobrou com categoria e fez 1 a 0 para o Vovô. Após o gol, o Ceará recuou e viu o Maranhão crescer, acertando duas bolas na trave em sequência. Richard evitou perigo com os pés após lançamento de Kevin. Depois, Lucão voltou a levar perigo em jogadas aéreas, acertando novamente a trave.
No segundo tempo, o Ceará tentou ser mais ofensivo com a entrada de Matheusinho, mas seguiu sem intensidade. O Maranhão quase empatou aos sete minutos em arremate de Lucas Santos que acertou pela terceira bola a trave adversária. Aos 10′, Richard fez grande defesa em chute de Rafael, e no rebote Vagalume desperdiçou outra chance. O Ceará teve poucas ações ofensivas e, mesmo com as mudanças de Mozart, não conseguiu controlar o jogo e sofreu pressão até o fim. Vagalume e Kevin ainda assustaram com chutes perigosos, mas não conseguiram marcar. Nos acréscimos, Richardson achou Vina, que obrigou o goleiro a trabalhar bem. Mas não fez a falta: a classificação é do Ceará.
