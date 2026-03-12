Calleri celebra liderança do São Paulo e manda recado para Crespo: “Fez muito”

O São Paulo terminou a noite desta quinta-feira (12) com um sentimento especial. Atuando no Canindé, o Tricolor venceu a Chapecoense por 2 a 0 e assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Inclusive, a partida marcou a estreia do treinador Roger Machado.

Pela oitava vez na temporada, Calleri marcou com a camisa tricolor. Apesar das dificuldades por conta da chuva, o atacante destacou que prefere atuar nessas condições, afinal, recorda o início de sua carreira. Na visão do argentino, a vitória veio após a equipe retornar muito bem após o intervalo.

“Eu gosto de jogar com chuva, me faz lembrar do início, briga, jogo que gosto de jogar. E hoje foi importante fazer um grande segundo tempo. No primeiro não conseguimos fazer o que treinamos na semana. No segundo um golaço do Luciano, com passe do Marquinho. Muito feliz e seguimos na liderança”, destacou em entrevista ao Premiere.

O São Paulo passou por uma semana turbulenta, com a demissão inesperada de Hernán Crespo e a chegada de Roger Machado. Inclusive, Calleri fez questão de comemorar a vitória na estreia do novo treinador. Entretanto, valorizou o trabalho que o argentino fez no Tricolor.

“Feliz demais pelo gol, pelo jogo, pelo novo treinador, que hoje merecia uma vitória. E por Hernán, também, que fez muito para chegar até aqui. Mandar um abraço para ele e para a sua comissão”, pontuou.

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