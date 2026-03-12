Marlon Freitas explica derrota de virada do Palmeiras: “Voltamos mornos”

A quinta-feira parecia que seria boa para o Palmeiras após 45 minutos em São Januário. No entanto, o Verdão viu o sonho de manter a liderança virar um pesadelo. Mesmo após sair na frente, a equipe paulista tomou a virada do Vasco e foi derrotada por 2 a 1. Sendo assim, o Verdão ainda caiu para o segundo lugar na tabela e viu o São Paulo assumir a liderança do Brasileirão.

Após o apito final, o volante Marlon Freitas deu explicações sobre a derrota para o Vasco. O meio-campista afirmou que a equipe retornou no vestiário em uma outra rotação e, desse modo, foi superada pela equipe carioca com justiça no segundo tempo.

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“Voltamos um pouco mornos no segundo tempo, era para aproveitarmos, porque terminamos bem o primeiro tempo. Já era para marcar um pouco mais em cima, mas não conseguimos. O Vasco conseguiu e encaixou a marcação. Não estamos aqui para dar desculpas, mas sim resultados. Estamos numa maratona, agora é descansar bem e dar uma resposta no domingo”, disse Marlon para a CazéTV.

Próximo compromisso

O Palmeiras, todavia, não terá tempo para digerir a derrota para o Vasco. Já no próximo domingo, o Verdão volta a entrar em campo pelo Brasileirão e terá um confronto duro para tentar voltar para a liderança da competição.

No domingo, o Palmeiras recebe o Mirassol no Allianz Parque, em partida que marca o retorno da equipe para o seu estádio após a troca de gramado e o período mandando jogos em Barueri. Desse modo, Marlon projetou o duelo de domingo, afirmando que o momento é de corrigir os erros cometidos contra o Vasco para não repeti-los.

“Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Corrigir e já dar uma resposta no domingo. Jogo na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. Agora é corrigir os erros, analisar essa partida e sermos consistentes. Tirar lições para fazer um grande jogo no domingo’, finalizou.

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