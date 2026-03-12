Renato Gaúcho é direto após vitória do Vasco: “Viramos O jogo”

O técnico Renato Gaúcho iniciou sua trajetória no Vasco com o pé direito nesta quinta (12). Após bater o Palmeiras por 2 a 1, de virada, em São Januário, o comandante destacou a nova postura do elenco e a conexão com a arquibancada.

“O Vasco virou um jogo em São Januário e não virou qualquer jogo, não. Viramos O jogo”, afirmou o treinador, ressaltando que superou um adversário que brigará pelo título do Brasileirão.

Renato revelou que o trabalho psicológico foi o pilar da vitória. Mesmo com a desvantagem no intervalo, ele garantiu aos jogadores que a virada viria com as mudanças táticas.

“Se vocês demonstrarem vontade, o torcedor não vai vaiar. Hoje o torcedor foi fundamental pela postura do nosso time dentro de campo”, explicou o técnico, que viu Thiago Mendes e Cuiabano balançarem as redes na etapa final.

Estratégia no meio-campo e nova liderança em campo

Uma das decisões que mais chamaram a atenção foi a escolha de Thiago Mendes como capitão, retirando a braçadeira do goleiro Léo Jardim. Renato justificou a mudança pela necessidade de ter um líder perto do juiz.

“Respeito o Léo, vai continuar sendo um líder, mas o meu capitão tem que estar em campo. Goleiro não pode sair toda hora da área”, pontuou.

O treinador também defendeu o uso de três volantes para neutralizar o jogo aéreo palmeirense.

O comandante ainda comentou a troca na lateral esquerda, onde colocou Cuiabano no lugar de Lucas Piton para proteger o titular das críticas:

“O Piton estava bem no jogo, infelizmente aconteceu o gol pelo lado dele. Eu cobro bastante a maneira que meus jogadores têm que marcar os adversários. Ele estava bem. Conheço o Cuiabano, foi meu jogador no Grêmio, e tirei o Piton para preservá-lo. Se ele ficasse seria vaiado a cada vez que tocasse na bola e isso poderia atrapalhá-lo e aos demais companheiros. Tenho quatro grandes laterais, dois na direita e dois na esquerda. Confio em todos eles.”

Agora, o Vasco foca no duelo contra o Cruzeiro, domingo (15), às 20h30, no Mineirão, tentando consolidar a saída da zona de perigo sob o comando do novo professor.

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