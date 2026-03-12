Auxiliar do Palmeiras detona gramado do Vasco: “Pequeno batatal”

O auxiliar técnico João Martins não poupou críticas ao estado do gramado de São Januário após a derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Vasco. Substituto de Abel Ferreira, que estava suspenso, o português afirmou que as condições do campo prejudicaram o espetáculo e comparou o local a uma plantação de batatas.

“Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. No segundo tempo, começou a chover e virou um pequeno batatal”, disparou o profissional.

Para Martins, a falta de investimento nos gramados brasileiros é um problema crônico que afeta a intensidade do jogo. Ele ressaltou que, enquanto o debate foca nos campos sintéticos, a grama natural de estádios tradicionais segue sem evolução há décadas.

“Os gramados do Brasil são um pouco disso, por falta de investimento. As coisas não evoluem. Nesses campos a bola não anda, é pesado, duro, precisa de muita força para correr”, pontuou o auxiliar alviverde.

Desgaste físico do Palmeiras e mérito do Vasco na virada

Além das críticas ao “batatal”, o auxiliar admitiu que o Palmeiras sentiu o peso da maratona de jogos. O time entrou em campo com quatro desfalques importantes e viu o rendimento cair drasticamente na etapa final. Martins revelou, inclusive, que torceu para o Vasco avançar no Carioca apenas para que o rival tivesse menos tempo de descanso. Com a eliminação precoce no estadual, o Cruz-maltino teve 11 dias de preparação exclusiva para este duelo.

“Infelizmente, nós enfrentamos uma equipe com energia extra, mudou treinador e não jogava há 11 dias”, analisou João Martins. Apesar das reclamações sobre o campo e o calendário, ele reconheceu a superioridade vascaína no segundo tempo sob o comando de Renato Gaúcho:

“Hoje temos que dar o mérito ao Vasco da Gama, não foram só as baixas, eles foram fortes, competentes, tiveram um segundo tempo muito intenso. Foram melhores que nós.”

Agora, o Palmeiras foca no retorno ao Allianz Parque, neste domingo (15), contra o Mirassol, esperando que o gramado de casa ofereça melhores condições para o futebol da equipe.

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