Botafogo x Flamengo: onde assistir e escalações

Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 19h, horário de Brasília, pela rodada 3 desta edição do Campeonato Brasileiro Feminino. O encontro será no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Dia, portanto, de muita rivalidade no Colosso do Subúrbio. Deborah Cecilia Cruz Correia, de Pernambuco, apita o prélio. Ela terá, aliás, o suporte de Nayra da Cunha Nunes e Juliana Martins Gomes, do Rio de Janeiro.

Onde assistir

O SporTV (TV por assinatura) acompanha o cotejo.

Como chega o Botafogo

O time ocupa a décima posição, com apenas três pontos, acumulando, assim, uma vitória e um insucesso. As Gloriosas têm como meta a permanência na Primeira Divisão.

A equipe comandada pelo professor Léo Goulart deve formar com: Michelle, Fran Bonfanti, Thaiane, Yasmin Cosmann, Natane, Rita Bove, Bebê, Tailane, Sasha, Rebeca e Tipa.

Como chega o Flamengo

O Mengo tem 100% de aproveitamento até agora. As Brabas venceram, assim, os dois compromissos e são favoritas no embate contra as alvinegras. As meninas rubro-negras estão na segunda colocação pelo saldo de gols.

O time do técnico Celso Silva deve formar com: Vivi Holzel, Monalisa, Núbia, Layza, Jucinara, Djeni, Letícia, Fernanda, Mariana, Laysa e Cristiane.

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