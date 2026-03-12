Botafogo x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 19h, horário de Brasília, pela rodada 3 desta edição do Campeonato Brasileiro Feminino. O encontro será no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Dia, portanto, de muita rivalidade no Colosso do Subúrbio. Deborah Cecilia Cruz Correia, de Pernambuco, apita o prélio. Ela terá, aliás, o suporte de Nayra da Cunha Nunes e Juliana Martins Gomes, do Rio de Janeiro.

A Voz do Esporte está atenta a todos os detalhes do embate e inicia a transmissão do prélio, ao vivo, às 17h30. Bruno Scaciotti está com as cordas vocais em dia para narrar o cotejo. Thiago Hugolini brilha com suas ponderações nos comentários. Por fim, a reportagem está no microfone do talentosíssimo Will Ferreira.

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