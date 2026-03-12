Independiente Medellín bate Juventud e se coloca nos grupos da Libertadores

A última vaga disponível na fase de grupos da Libertadores 2026 é do Independiente Medellín. Depois de empatar na ida com o Juventud, no Uruguai, os colombianos venceram o compromisso em casa, nesta quinta-feira (12), pelo placar de 2 a 1. Desse modo, enquanto o Poderoso de la Montaña avança as chaves do principal torneio do continente, os uruguaios vão para a fase de grupos da Sul-Americana.
A bateria aérea ajuda o mandante em tempos difíceis
Apesar do jogo acontecer na Colômbia, quem começou a partida com mais volume ofensivo. Não por acaso, foi o lado que criou a primeira grande chance em potente chute de Agustín Alaniz.
Porém, enquanto os uruguaios assustaram, o DIM capitalizou em boa jogada onde usou a jogada pelo alto e em uma curiosa “inversão” de papeis. Enquanto o centroavante Francisco Fydriszewski abriu pela ponta direita e fez o cruzamento, o meia Hayden Palacios infiltrou na grande área e tocou de cabeça, no canto oposto do arqueiro Sebastián Sosa.
Na base da precisão, fica tudo igual em Medellín
Curiosamente, foi no momento em que o Independiente Medellín parecia se assentar como o controlador das ações do jogo que o Juventud conseguiu empatar o jogo e a chave. Assim como ocorreu na fase anterior, diante do Guaraní, Federico Barrandeguy cobrou falta com maestria, superando Salvador Ichazo que até encostou na bola, mas não evitou o tento.
A persistência dos colombianos rende o gol da classificação
Na etapa complementar, o DIM se consolidou como a equipe de maior intensidade no plano ofensivo. Foi nesse ritmo que a equipe colombiana carimbou duas vezes a trave enquanto Enzo Larrosa e Francisco Chaverra colocaram Sosa pra trabalhar.
De tanto “martelar”, os anfitriões chegaram ao perseguido gol por meio da bola aérea. Autor da assistência para o primeiro tento, Fydriszewski assumiu o papel de centroavante e testou no canto esquerdo de Sebastián Sosa. 2 a 1, placar final e vaga do Independiente Medellín na fase de grupos da Libertadores.
INDEPENDIENTE MEDELLÍN 2 x 1 JUVENTUD
Libertadores – Terceira Fase (Jogo de Volta)
Data e hora: 12/03/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Atanasio Girardot, em Medellín (COL)
Gols: Palacios (14’/1°T) (1-0), Barrandeguy (25’/1°T) (1-1), Fydriszewski (37’/2°T) (2-1)
INDEPENDIENTE MEDELLÍN: Ichazo; Ortiz, Mantilla e Londoño (Leyser Chaverra, no intervalo), Loboa, Palacios (Mena, 15’/2°T), Didier Moreno, Diego Moreno (Montaño, no intervalo) e Fabra; Fydriszewski e Larrosa (Francisco Chaverra, 32’/2°T). Técnico: Alejandro Restrepo.
JUVENTUD: Sosa; Barrandeguy, Morosini, Pernicone (Cáceres, 16’/2°T) e Más; Chagas (Peralta, 13’/2°T), Roldán, Lago (Gómez, 37’/2°T), Alaniz (Mimbacas, 37’/2°T) e Sánchez (Cruz, 13’/2°T); Larregui. Técnico: Sebastián Méndez.
Árbitro: Juan Benítez (PAR)
Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e David Ojeda (PAR)
VAR: Ulises Mereles (PAR)
Cartões Amarelos: Fydriszewski (DIM)
Cartões Vermelhos: Peralta, Sebastián Méndez (JUV)
