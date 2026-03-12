Palmeiras x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Palmeiras e Corinthians fazem um dérbi repleto de rivalidade nesta sexta-feira (13/3), às 21h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As Palestrinas estão na liderança da competição, com seis pontos somados e com melhor saldo que o vice, Flamengo. Já as Brabas estão na quinta posição, com quatro pontos. Elas, portanto, tenta subir ainda mais na classificação.

A Voz do Esporte não dorme no ponto e inicia a transmissão do cotejo, ao vivo, às 20h. Pedro Casagrande já confirmou que narra o Dérbi. Ele terá o suporte de Rafaela Carolina nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.

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