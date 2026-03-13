Filha de Renato Gaúcho provoca Jhon Arias após vitória do Vasco: “Volte sempre”

A vitória de virada do Vasco sobre o Palmeiras não rendeu apenas três pontos, mas também sobrou para a resenha nas redes sociais. Carol Portaluppi, filha do técnico Renato Gaúcho, aproveitou o resultado em São Januário para provocar o amigo e meia alviverde Jhon Arias. Em tom de brincadeira, a influenciadora mandou um recado direto ao colombiano, ex-rival dos tempos de Fluminense:

“Volte sempre, amigo”.

Acompanhando cada lance da estreia do pai, Carol compartilhou sua tensão com os seguidores e revelou estar “infartando” no momento do gol da virada, marcado por Cuiabano. Aliás, a provocação ao jogador do Palmeiras movimentou a torcida cruz-maltina, que abraçou a brincadeira após o jejum de vitórias no Brasileirão ser quebrado justamente contra um dos favoritos ao título.

Carol exalta trabalho de Renato no Vasco

Além das provocações, a filha do comandante vascaíno fez questão de enaltecer o início do trabalho de Renato Gaúcho na Colina.

“Ele merece todo o reconhecimento do mundo. Eu tenho muito orgulho dele. Eu sei que ele é f***”, declarou Carol.

Ela confessou que passou o dia cercada de superstições com cores e rituais para garantir que a energia na estreia do “Painato” fosse a melhor possível dentro de São Januário.

Além disso, o próprio Renato já havia brincado em sua apresentação que Carol é a “gerente” de suas redes sociais, e a influenciadora parece ter assumido o cargo com dedicação total. Com o clima leve após os 2 a 1, ela reforçou que, embora o mérito seja dos atletas, a mão do treinador foi decisiva para a mudança de postura.

Por fim, com o moral no alto, a “família Portaluppi” se prepara para o próximo desafio do Gigante contra o Cruzeiro, no Mineirão.

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