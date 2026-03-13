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Roger Machado exalta tranquilidade após vitória na estreia pelo São Paulo

Roger Machado exalta tranquilidade após vitória na estreia pelo São Paulo
Roger Machado exalta tranquilidade após vitória na estreia pelo São Paulo -

Roger Machado iniciou sua jornada no São Paulo com o pé direito. Na noite desta quinta-feira (12), o Tricolor venceu a Chapecoense por 2 a 0, no Canindé. Com o resultado, o clube paulista assumiu a liderança do Brasileirão, com 13 pontos.

O novo comandante sabe da importância da tranquilidade gerada pelo resultado. Afinal, Roger tem a consciência de que sua chegada ao Morumbis aconteceu em uma situação delicada. O técnico acredita que a confiança com a vitória possa dar mais calma para o seu trabalho e ao ambiente tricolor.

“Toda estreia com vitória gera tranquilidade. E, no contexto em que minha chegada estava posta, era muito importante para abaixar a temperatura, seguir implementando as ideias, já que a primeira colocação gera otimismo no torcedor. E que a gente continue procurando alternativas, porque o ano é longo. Essa temporada está dividida em dois momentos e precisamos planejá-la muito bem. Foi bem importante mesmo”, exaltou.

Coração do time

Em sua estreia, Roger Machado teve os meias como principais destaques da partida. Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla apareceram durante todo o jogo, em diversos setores do campo. O técnico pontuou a qualidade que os atletas possuem para se movimentarem durante os 90 minutos e trabalharem como armadores.

“São o coração do time. Como não tenho um meia de ligação para esse modelo, eu preciso de jogadores que tenham a capacidade física de terem desgastes muito grandes no jogo, mas que tenham também capacidade técnica para articular como meias”, pontuou.

O ataque também esteve entre os destaques de Roger. O treinador enfatizou que Calleri e Luciano conseguiram completar o desempenho do trio de meio de campo. Além disso, o técnico ressaltou que os atletas conseguiram manter a mesma energia durante toda a partida.

“Falei que o Marcos jogou de terno. Jogou muito. Mas não conseguiria destacar só o Marcos, porque teve outros destaques. O Luciano com gol, o Calleri com gol, o Daniel controlando o meio como ninguém. Minha defesa alta. Mas o meio com o Marcos foi muito importante. Interminável a sua energia. Com o passar do tempo, você vai vendo que a energia não é mais a mesma. A impressão que se deu de fora é que era a mesma energia”, concluiu.

 

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