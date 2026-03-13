Roger Machado exalta tranquilidade após vitória na estreia pelo São Paulo

Roger Machado iniciou sua jornada no São Paulo com o pé direito. Na noite desta quinta-feira (12), o Tricolor venceu a Chapecoense por 2 a 0, no Canindé. Com o resultado, o clube paulista assumiu a liderança do Brasileirão, com 13 pontos.

O novo comandante sabe da importância da tranquilidade gerada pelo resultado. Afinal, Roger tem a consciência de que sua chegada ao Morumbis aconteceu em uma situação delicada. O técnico acredita que a confiança com a vitória possa dar mais calma para o seu trabalho e ao ambiente tricolor.

“Toda estreia com vitória gera tranquilidade. E, no contexto em que minha chegada estava posta, era muito importante para abaixar a temperatura, seguir implementando as ideias, já que a primeira colocação gera otimismo no torcedor. E que a gente continue procurando alternativas, porque o ano é longo. Essa temporada está dividida em dois momentos e precisamos planejá-la muito bem. Foi bem importante mesmo”, exaltou.

Coração do time

Em sua estreia, Roger Machado teve os meias como principais destaques da partida. Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla apareceram durante todo o jogo, em diversos setores do campo. O técnico pontuou a qualidade que os atletas possuem para se movimentarem durante os 90 minutos e trabalharem como armadores.

“São o coração do time. Como não tenho um meia de ligação para esse modelo, eu preciso de jogadores que tenham a capacidade física de terem desgastes muito grandes no jogo, mas que tenham também capacidade técnica para articular como meias”, pontuou.

O ataque também esteve entre os destaques de Roger. O treinador enfatizou que Calleri e Luciano conseguiram completar o desempenho do trio de meio de campo. Além disso, o técnico ressaltou que os atletas conseguiram manter a mesma energia durante toda a partida.

“Falei que o Marcos jogou de terno. Jogou muito. Mas não conseguiria destacar só o Marcos, porque teve outros destaques. O Luciano com gol, o Calleri com gol, o Daniel controlando o meio como ninguém. Minha defesa alta. Mas o meio com o Marcos foi muito importante. Interminável a sua energia. Com o passar do tempo, você vai vendo que a energia não é mais a mesma. A impressão que se deu de fora é que era a mesma energia”, concluiu.

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