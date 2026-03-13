Thiago Couto brilha nos pênaltis, Sport elimina Anápolis-GO e se classifica na Copa do Brasil

Na Ilha do Retiro, o Sport viveu mais uma noite de tensão pela Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (12), diante do Anápolis-GO pela terceira fase, o time pernambucano empatou em 1 a 1 no tempo normal — com gols de Borim para os goianos e Marcelo Ajul para os anfitriões — e precisou novamente dos pênaltis para decidir sua sorte. Na série de cobranças, triunfo por 5 a 4 e vaga na quarta fase.

Thiago Couto, que já foi o herói da classificação anterior contra a Desportiva Ferroviária-ES, voltou a brilhar ao defender uma cobrança. Do lado ofensivo, todos os batedores rubro-negros converteram: Zé Roberto, Carlos de Pena, Clayson, Marlon e Felipinho.

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O próximo adversário será o Athletic, que eliminou o Ypiranga-RS em São João Del Rey (MG). Curiosamente, esta foi a segunda vez seguida que o Leão pernambucano avançou nos pênaltis, reforçando o caráter dramático de sua campanha.

Tanto datas quanto horários da próxima fase da Copa do Brasil – a última antes da entrada dos clubes da Série A – ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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