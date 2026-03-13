Libertadores define os 32 classificados para a fase de grupos

A Copa Libertadores já conhece as 32 equipes que disputarão a fase de grupos. Na noite desta quinta-feira (12), a vitória do Independiente Medellín, da Colômbia contra o Juventud, do Uruguai encerrou a fase preliminar da competição, que classificou quatro clubes para o torneio.

Com as eliminações de Bahia e Botafogo, o Brasil contará com apenas seis clubes na fase de grupos. Essa é a menor quantidade desde que o país teve uma ampliação no número das vagas, em 2017. Desde então, pelo menos sete equipes brasileiras chegavam a essa fase do torneio.

Nesta edição, três brasileiros estão entre os cabeças de chave: Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Já Corinthians e Cruzeiro aparecem no Pote 2. Por fim, o Mirassol, estreante na Libetadores, está no Pote 4. O sorteio dos grupos está previsto para a próxima quinta-feira (19), em Luque, no Paraguai. Já a primeira rodada acontece entre os dias 7 e 9 de abril. As equipes não podem enfretar adversários do mesmo país nas chaves. Exceto Independiente Medellín, Tolima, Sporting Cristal e Barcelona, que vieram da fase preliminar.

Confira os potes da fase de grupos da Libertadores:

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (EQU) e Independiente Del Valle (EQU);

Pote 2: Corinthians. Cruzeiro, Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Bolívar (BOL) e Universitario (PER);

Pote 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG, Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN) e Cusco (PER);

Pote 4: Mirassol, Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Independiente Medellín (COL), Tolima (COL), Sporting Cristal (PER) e Barcelona de Guayaquil (EQU).

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