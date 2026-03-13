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Chateado com empate na Arena, Luís Castro diz que Grêmio ainda passa por processo de formação

Chateado com empate na Arena, Luís Castro diz que Grêmio ainda passa por processo de formação
Chateado com empate na Arena, Luís Castro diz que Grêmio ainda passa por processo de formação -

Luís Castro avaliou a performance do Grêmio no empate por 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (12), pela quinta rodada do Brasileirão. Ele reforçou que o time tricolor ainda atravessa uma fase de ajustes em busca da evolução.

Em coletiva na Arena, o o treinador português destacou que a ausência de peças importantes pesou no rendimento coletivo e que, por isso, ainda não conseguiu montar a formação que considera a ideal.

“Estamos em processo de formação e essa formação hoje (quinta) enquanto equipe não pôde ser feita da melhor forma por ausência de vários jogadores que são decisivos nesse aperfeiçoamento”, pontuou.

O comandante tricolor reconheceu que a equipe teve chances para ampliar a vantagem após abrir o placar no primeiro tempo, mas não soube transformar o domínio em gols. O castigo, assim, veio na etapa final com o gol de empate dos paulistas.

“Nós não conseguimos matar o jogo, como deveríamos ter feito e como tivemos hipóteses para fazer numa ou outra situação”, ressaltou o treinador.

Para a sequência da competição, Luís Castro afirmou que a prioridade da comissão técnica será recuperar fisicamente os atletas para o próximo compromisso, ressaltando que o processo de construção da equipe exige paciência e continuidade.

“Tenho muita confiança neles, tenho muita confiança no trabalho que eles desenvolvem. Agora nossa principal preocupação até o próximo jogo em Chapecó é recuperar nossos jogadores fisicamente”, concluiu.

Com o resultado, portanto, o Grêmio aparece em nono na tabela do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. O próximo compromisso do Tricolor será contra a Chapecoense, na segunda-feira (16), às 20h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó.

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