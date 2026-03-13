Chateado com empate na Arena, Luís Castro diz que Grêmio ainda passa por processo de formação

Luís Castro avaliou a performance do Grêmio no empate por 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (12), pela quinta rodada do Brasileirão. Ele reforçou que o time tricolor ainda atravessa uma fase de ajustes em busca da evolução.

Em coletiva na Arena, o o treinador português destacou que a ausência de peças importantes pesou no rendimento coletivo e que, por isso, ainda não conseguiu montar a formação que considera a ideal.

“Estamos em processo de formação e essa formação hoje (quinta) enquanto equipe não pôde ser feita da melhor forma por ausência de vários jogadores que são decisivos nesse aperfeiçoamento”, pontuou.

O comandante tricolor reconheceu que a equipe teve chances para ampliar a vantagem após abrir o placar no primeiro tempo, mas não soube transformar o domínio em gols. O castigo, assim, veio na etapa final com o gol de empate dos paulistas.

“Nós não conseguimos matar o jogo, como deveríamos ter feito e como tivemos hipóteses para fazer numa ou outra situação”, ressaltou o treinador.

Para a sequência da competição, Luís Castro afirmou que a prioridade da comissão técnica será recuperar fisicamente os atletas para o próximo compromisso, ressaltando que o processo de construção da equipe exige paciência e continuidade.

“Tenho muita confiança neles, tenho muita confiança no trabalho que eles desenvolvem. Agora nossa principal preocupação até o próximo jogo em Chapecó é recuperar nossos jogadores fisicamente”, concluiu.

Com o resultado, portanto, o Grêmio aparece em nono na tabela do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. O próximo compromisso do Tricolor será contra a Chapecoense, na segunda-feira (16), às 20h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.