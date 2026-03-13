Acosta-Savarino: dupla mostra sintonia e gera otimismo no Fluminense

Zubeldía atendeu ao pedido da torcida e escalou Savarino entre os titulares na vitória do Fluminense sobre o Remo, na última quinta-feira (12), no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O venezuelano foi um dos jogadores mais participativos da partida ao lado do argentino Lucho Acosta. Mesmo com pouco tempo juntos no clube, os jogadores mostraram entrosamento e tendem a formar “dupla mágica”. A união Argentina-Venezuela.

Titular com o time principal pela primeira vez, Savarino correspondeu à expectativa pelo Fluminense. Do outro lado, Lucho Acosta voltou a fazer uma boa partida após sequência abaixo. Os dois, aliás, participaram do segundo gol, marcado por Canobbio. O venezuelano deu passe para Lucho Acosta, que deu passe espetacular para o uruguaio fazer o segundo tento. Em zona mista, o camisa 11 expressou o relacionamento com o “baixola”.

“Sim, a verdade é que hoje a gente se conectou muito dentro de campo. Fora de campo, também temos uma ótima relação. Não só com eles, mas todos me receberam da melhor maneira — sempre digo em cada entrevista o quanto fui bem acolhido. Temos que continuar com essa sequência. Como você disse, hoje nos aproximamos em campo e nós três tentamos nos conhecer o máximo possível. Agora é levar isso para o jogo para que o Fluminense tenha muitas alegrias”, destacou.

A presença do venezuelano em campo ofereceu a Lucho Acosta um parceiro com a mesma “frequência” técnica, facilitando as triangulações e a criação de jogadas ofensivas que resultaram nos gols do triunfo tricolor. Em 2026, o argentino fez 13 jogos pelo Fluminense, com três gols e três assistências. Savarino, por sua vez, chegou neste ano e atuou em oito partidas, com um gol marcado.

Em busca de afirmação

Com o destaque em campo, Savarino deve ganhar sequência no time titular. No entanto, o jogador pode ficar no lugar de Serna, que se entrega muito na parte defensiva também. O venezuelano, portanto, não escolheu posição e afirmou que pode atuar de ponta e mais centralizado.

“Sinceramente, estou muito tranquilo com isso. Quero deixar bem claro que todos os jogadores são importantes; o treinador sempre diz que todos, independentemente de quem jogue, têm sua importância. Ele é quem decide quem entra em cada partida. Como eu disse, estou trabalhando da melhor maneira. Joguei muitos anos como ponta no Atlético Mineiro, atuando como extremo direito, então conheço minhas qualidades e o que posso entregar em campo. O que o treinador pedir para eu fazer, tanto na defesa quanto no ataque, eu farei o meu melhor para ajudar o Fluminense, que é o mais importante.”

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