Fluminense trabalha com cautela para o retorno de Cano

Fora dos gramados desde outubro, o atacante Germán Cano já está liberado pelo departamento médico do Fluminense, mas ainda não voltou a atuar. O argentino vem treinando com o elenco desde o dia 19 de fevereiro e depende apenas da comissão técnica para ser relacionado novamente.

Afinal, Luis Zubeldía e sua equipe trabalham com cuidado neste momento. O entendimento é que a pressa pode atrapalhar a temporada do jogador, que já tem 38 anos. Inclusive, a comissão técnica recorda o que aconteceu com o atacante nas temporadas passadas e realiza um recondicionamento físico estruturado para que o ídolo possa se manter saudável para o resto do ano.

“Germán está voltando. Treinando bem. Fez uma semana muito boa e logo estará pronto. Estamos assegurando que ele tenha uma base de treinamento adequada e seguramente em pouco tempo estará disponível. O mais importante é ele ter uma base de treinamento porque a temporada é muito longa. Esse é o momento para ele acumular estímulos para que não sofra consequências negativas no resto da temporada. Está em um bom caminho e para nós é uma ótima notícia”, explicou Zubeldía.

O treinador não estipulou uma data para retorno, mas a expectativa é que o atacante esteja disponível para a sequência de jogos do Fluminense no Rio, contra Athletico, Vasco e Atlético Mineiro. O jogador não atua desde o final de outubro, na partida contra o Ceará. Desde então, o ídolo tricolor sofreu duas lesões no joelho direito e teve que realizar uma cirurgia.

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