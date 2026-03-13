Depay chega a dez jogos sem marcar e vive maior jejum no Corinthians

O atacante Memphis Depay atravessa seu jejum mais longo sem gols desde que chegou ao Corinthians. Aliás, na derrota para o Coritiba, na última quarta-feira (11/3), na Neo Química Arena, o holandês completou dez partidas consecutivas sem balançar as redes.

O último gol do atacante aconteceu em 21 de dezembro de 2025, na final da Copa do Brasil. Na ocasião, ele marcou no segundo jogo da decisão contra o Vasco, no Maracanã.

A sequência atual representa o maior jejum do jogador desde o início de 2024, quando ainda defendia o Atlético de Madrid. Naquele período, Memphis ficou dez jogos sem marcar ou dar assistências entre setembro de 2023 e janeiro de 2024.

Nesta temporada, o atacante passou em branco em confrontos contra Bahia, Flamengo, Capivariano, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Athletico, Portuguesa, Cruzeiro, Novorizontino e Coritiba. Contra o Rubro-Negro, na Supercopa do Brasil, disputada em Brasília, o holandês chegou a marcar, mas o lance foi anulado por impedimento. Até aqui, Memphis soma uma assistência em 2026.

Números pelo Corinthians

Apesar da seca recente, os números do atacante pelo Corinthians seguem expressivos. Desde que chegou ao clube, em setembro de 2024, ele acumula 19 gols e 15 assistências em 74 partidas.

Nesse período, também participou de conquistas importantes como o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil em 2025, além da Supercopa do Brasil no início desta temporada.

Enquanto tenta recuperar o protagonismo dentro de campo, Memphis também segue no centro de discussões nos bastidores. O Corinthians trabalha para avançar nas negociações de renovação contratual, mas primeiro precisa resolver uma dívida de cerca de R$ 40 milhões com o jogador, referente a luvas e bônus previstos em contrato.

Memphis terá nova oportunidade de encerrar o jejum no próximo domingo (15/3). O Corinthians enfrenta o Santos, às 16h, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

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