São Paulo vê sistema defensivo se tornar um trunfo para assumir a liderança

O São Paulo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro Série A ao vencer a Chapecoense por 2 a 0, nesta quinta-feira (12/3), no Estádio do Canindé. Um dos pilares da boa campanha tricolor até aqui tem sido o desempenho defensivo, que figura como o melhor da competição.
Após cinco rodadas, o São Paulo sofreu apenas dois gols, marca que coloca a equipe como a defesa menos vazada do torneio. O início consistente começou ainda sob o comando de Hernán Crespo e teve sequência na estreia de Roger Machado.
Além da solidez, o time também apresentou variação tática nos primeiros jogos. Afinal, em algumas partidas, o São Paulo atuou com três zagueiros, como nas vitórias sobre Flamengo e Coritiba, além do empate contra o Santos. Já em outros confrontos, o treinador optou por uma linha de quatro defensores, com laterais abertos, como nos duelos contra Grêmio e Chapecoense.
As peças também mudaram ao longo da competição. No início do campeonato, nomes mais experientes, como Cédric e Arboleda, começaram como titulares. Nas rodadas recentes, contudo, Alan Franco e Lucas Ramon ganharam espaço e mostraram que o elenco tem alternativas para manter o nível da defesa.
O bom desempenho contrasta com o encerramento do último Brasileirão, quando o São Paulo sofreu 11 gols nas cinco rodadas finais da competição.
Se a defesa se destaca pela consistência, o ataque também contribui para a campanha. Afinal, o trio formado por Lucas Moura, Luciano e Calleri lidera o setor ofensivo, que já marcou oito gols no campeonato. O número só fica atrás do Palmeiras, que possui o melhor ataque até o momento, com 13 gols.
Próximo desafio do São Paulo
Assim, o São Paulo volta a campo no próximo domingo (15/3), às 20h30, quando enfrenta o Red Bull Bragantino no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela sexta rodada do Brasileirão.
