Veríssimo chega ao Brasil após mais de uma semana e se apresenta ao Santos

O zagueiro Lucas Veríssimo desembarcou no Brasil na noite de quinta-feira (12/3) em um voo vindo de Doha, no Catar. Foi o primeiro voo com destino ao país desde o início do conflito envolvendo Estados Unidos, Irã e Israel a chegar em solo brasileiro. O defensor deve se apresentar ao Santos nesta sexta-feira (13/3), no CT Rei Pelé, para iniciar sua integração ao elenco.

Veríssimo, que pertencia ao Al-Duhail, era aguardado pelo clube paulista havia semanas. No entanto, sucessivos cancelamentos de voos atrasaram o retorno ao Brasil. O jogador precisou aguardar por uma oportunidade de viagem ao lado da esposa e dos dois filhos.

“É uma situação ímpar, nunca achei que ia passar por isso, mas o país está tentando passar essa tranquilidade para seus cidadãos, e para os estrangeiros também, que são muitos. De vez em quando você ouve um “bum”, as crianças vêm perguntar. Os primeiros dias foram de muita tensão, conseguiram avisar antes de ter os ataques, e isso tranquilizou o povo”, contou Lucas Veríssimo.

Após uma viagem de mais de 15 horas, o zagueiro demonstrou alívio por chegar ao Brasil em segurança.

“Muito feliz, dez dias nessa expectativa de poder vir. Demorou um pouco, mas correu tudo bem. Lá está difícil a situação, sempre remarcando passagens, trocando datas, mas hoje estar aqui com minha família bem, seguro, é o mais importante”, completou.

O retorno ao Santos

Além disso, o defensor também explicou como surgiu a possibilidade de retorno ao clube onde se destacou antes de ir para o futebol europeu.

“Já tinha procura desde janeiro, tinha conversas. Esperar a gente não espera, porque eu estava trabalhando, seguindo normal, quando apareceu o Santos o coração balançou um pouco. Fico feliz que as coisas acabaram acontecendo. Agora é uma nova história que vamos fazer”, disse Veríssimo.

Aos 30 anos, o zagueiro vai assinar contrato de três temporadas com o Santos. O clube investiu cerca de R$ 24,4 milhões na contratação, valor que será pago ao Al-Duhail em parcelas anuais até 2029. Com status de possível titular, Veríssimo já se colocou à disposição da comissão técnica para o clássico contra o Corinthians, marcado para domingo (15/3), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

“Quero estar disponível, eu vinha trabalhando lá, vinha jogando, estava com ritmo de jogo. Nesse período recente acabei treinando separado, sozinho, mas não perdi ritmo, nada. Vamos deixar eles verem com calma”, finalizou.

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