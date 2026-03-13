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David destaca clima mais leve após chegada de Renato Gaúcho no Vasco

David destaca clima mais leve após chegada de Renato Gaúcho no Vasco
David destaca clima mais leve após chegada de Renato Gaúcho no Vasco -

O Vasco voltou aos gramados depois da eliminação no Campeonato Carioca e conseguiu dar uma boa resposta ao seu torcedor. Afinal, na estreia de Renato Gaúcho no comando da equipe, o Cruz-Maltino venceu o Palmeiras, de virada, por 2 a 1 e conquistou o seu primeiro triunfo no Brasileirão.

Se o torcedor sentiu um ambiente mais tranquilo, isso não é apenas uma impressão. O atacante David comentou que a equipe vive um momento mais leve com o novo comandante. O jogador relatou que Renato dá liberdade para os atletas opinarem, o que motiva o grupo.

“Ele dá essa liberdade da gente opinar, falar, ele tenta passar o que aprendeu, mas fala “eu não sou o dono da verdade, também escuto opiniões”. Acho que isso motivou a gente. O clima está bem mais leve, a gente está mais à vontade”, afirmou.

O atacante recordou o trabalho do antigo treinador, Fernando Diniz. David não reclamou das cobranças que o técnico fazia, mas ressaltou que já há uma pressão muito grande vinda de fora, e que se internamente também há, isso pesa.

“Não é sobre o Diniz, mas acho que a gente já tem muita cobrança fora do campo, e quando tem um clima assim também, de muita cobrança dentro, acho que pesa um pouco”, pontuou.

Novidade na escalação

David apareceu como uma das novidades de Renato Gaúcho para a partida contra o Palmeiras. O atacante havia atuado apenas duas vezes como titular, sendo uma com Fernando Diniz, no empate contra o Nova Iguaçu. Além disso, o jogador também teve uma função diferente em campo, que o deixou mais à vontade.

“Estou tendo oportunidade com o Renato. Acho que é o estilo de jogo, né? O Diniz tem o estilo e a forma dele, sempre respeitei, tentei ajudar como pude, mas acho que não era muito do meu estilo buscar a bola mais atrás, tentar sair jogando. Hoje, tivemos muitas ligações diretas, consegui ganhar algumas e manter a posse. O que mudou foi a tranquilidade que ele nos passou e deixou nossa equipe focada dentro de campo”, concluiu.

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