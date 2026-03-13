David destaca clima mais leve após chegada de Renato Gaúcho no Vasco

O Vasco voltou aos gramados depois da eliminação no Campeonato Carioca e conseguiu dar uma boa resposta ao seu torcedor. Afinal, na estreia de Renato Gaúcho no comando da equipe, o Cruz-Maltino venceu o Palmeiras, de virada, por 2 a 1 e conquistou o seu primeiro triunfo no Brasileirão.

Se o torcedor sentiu um ambiente mais tranquilo, isso não é apenas uma impressão. O atacante David comentou que a equipe vive um momento mais leve com o novo comandante. O jogador relatou que Renato dá liberdade para os atletas opinarem, o que motiva o grupo.

“Ele dá essa liberdade da gente opinar, falar, ele tenta passar o que aprendeu, mas fala “eu não sou o dono da verdade, também escuto opiniões”. Acho que isso motivou a gente. O clima está bem mais leve, a gente está mais à vontade”, afirmou.

O atacante recordou o trabalho do antigo treinador, Fernando Diniz. David não reclamou das cobranças que o técnico fazia, mas ressaltou que já há uma pressão muito grande vinda de fora, e que se internamente também há, isso pesa.

“Não é sobre o Diniz, mas acho que a gente já tem muita cobrança fora do campo, e quando tem um clima assim também, de muita cobrança dentro, acho que pesa um pouco”, pontuou.

Novidade na escalação

David apareceu como uma das novidades de Renato Gaúcho para a partida contra o Palmeiras. O atacante havia atuado apenas duas vezes como titular, sendo uma com Fernando Diniz, no empate contra o Nova Iguaçu. Além disso, o jogador também teve uma função diferente em campo, que o deixou mais à vontade.

“Estou tendo oportunidade com o Renato. Acho que é o estilo de jogo, né? O Diniz tem o estilo e a forma dele, sempre respeitei, tentei ajudar como pude, mas acho que não era muito do meu estilo buscar a bola mais atrás, tentar sair jogando. Hoje, tivemos muitas ligações diretas, consegui ganhar algumas e manter a posse. O que mudou foi a tranquilidade que ele nos passou e deixou nossa equipe focada dentro de campo”, concluiu.

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