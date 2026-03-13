Palmeiras estreia no Allianz Parque em 2026 para buscar reação no Brasileirão

Depois da derrota para o Vasco, o Palmeiras terá um aliado para retomar o caminho das vitórias. Afinal, o Verdão voltará a atuar em casa no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Mirassol, no domingo (15/3), marcará a primeira partida do time no Allianz Parque em 2026.

Até aqui, o Verdão disputou seus jogos como mandante na Arena Barueri, já que seu estádio passou por uma troca completa de gramado desde dezembro. Durante a semana, após receber o certificado da Fifa, o Allianz foi liberado para sediar a partida válida pela sexta rodada.

Na terça-feira, o elenco realizou o primeiro treino no estádio após a reforma. O atacante Flaco López elogiou o novo campo e destacou que o retorno ao Allianz pode ajudar o time a recuperar o bom desempenho.

O histórico recente em casa reforça a confiança. No Campeonato Brasileiro de 2025, o Palmeiras perdeu apenas dois dos 19 jogos como mandante. Em 2026, mesmo atuando em Barueri, o time venceu as duas partidas disputadas diante da torcida.

Após a derrota para o Vasco, João Martins, da comissão de Abel Ferreira, afirmou que o desgaste físico influenciou no resultado. Ele também criticou as condições do gramado do São Januário, que, segundo ele, apresentava irregularidades. De acordo com o auxiliar, a chuva mais forte no segundo tempo também prejudicou o andamento da partida.

Agora, o Palmeiras retorna ao gramado sintético do Allianz Parque, superfície com a qual o elenco já está acostumado. A equipe busca recuperar o bom futebol e voltar a vencer para retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Após a derrota na rodada anterior, o Verdão caiu uma posição e aparece três pontos atrás do líder São Paulo.

Novo gramado do Palmeiras passou por modernização

Aliás, o novo gramado sintético do Allianz Parque, instalado pela empresa Soccer Grass, passou por um processo completo de modernização.

Primeiro, foram realizadas a remoção da cortiça e da areia, além da retirada da grama antiga e da abertura dos ramais de drenagem. Em seguida, a equipe responsável fez a limpeza de resíduos de preenchimento e a regularização da camada de pedrisco.

Na etapa final, ocorreram a compactação da base, a instalação do choque pad, a colocação dos tapetes do gramado sintético e a distribuição da areia. O campo também recebeu nova demarcação e uma atualização no sistema de drenagem, que promete melhorar o escoamento da água em dias de chuva.

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