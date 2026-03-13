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Palmeiras estreia no Allianz Parque em 2026 para buscar reação no Brasileirão

Palmeiras estreia no Allianz Parque em 2026 para buscar reação no Brasileirão
Palmeiras estreia no Allianz Parque em 2026 para buscar reação no Brasileirão -

Depois da derrota para o Vasco, o Palmeiras terá um aliado para retomar o caminho das vitórias. Afinal, o Verdão voltará a atuar em casa no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Mirassol, no domingo (15/3), marcará a primeira partida do time no Allianz Parque em 2026.

Até aqui, o Verdão disputou seus jogos como mandante na Arena Barueri, já que seu estádio passou por uma troca completa de gramado desde dezembro. Durante a semana, após receber o certificado da Fifa, o Allianz foi liberado para sediar a partida válida pela sexta rodada.

Na terça-feira, o elenco realizou o primeiro treino no estádio após a reforma. O atacante Flaco López elogiou o novo campo e destacou que o retorno ao Allianz pode ajudar o time a recuperar o bom desempenho.

O histórico recente em casa reforça a confiança. No Campeonato Brasileiro de 2025, o Palmeiras perdeu apenas dois dos 19 jogos como mandante. Em 2026, mesmo atuando em Barueri, o time venceu as duas partidas disputadas diante da torcida.

Após a derrota para o Vasco, João Martins, da comissão de Abel Ferreira, afirmou que o desgaste físico influenciou no resultado. Ele também criticou as condições do gramado do São Januário, que, segundo ele, apresentava irregularidades. De acordo com o auxiliar, a chuva mais forte no segundo tempo também prejudicou o andamento da partida.

Agora, o Palmeiras retorna ao gramado sintético do Allianz Parque, superfície com a qual o elenco já está acostumado. A equipe busca recuperar o bom futebol e voltar a vencer para retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Após a derrota na rodada anterior, o Verdão caiu uma posição e aparece três pontos atrás do líder São Paulo.

Novo gramado do Palmeiras passou por modernização

Aliás, o novo gramado sintético do Allianz Parque, instalado pela empresa Soccer Grass, passou por um processo completo de modernização.

Primeiro, foram realizadas a remoção da cortiça e da areia, além da retirada da grama antiga e da abertura dos ramais de drenagem. Em seguida, a equipe responsável fez a limpeza de resíduos de preenchimento e a regularização da camada de pedrisco.

Na etapa final, ocorreram a compactação da base, a instalação do choque pad, a colocação dos tapetes do gramado sintético e a distribuição da areia. O campo também recebeu nova demarcação e uma atualização no sistema de drenagem, que promete melhorar o escoamento da água em dias de chuva.

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