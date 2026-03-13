Bayer Leverkusen x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Últimos campeões do Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen e Bayern de Munique se enfrentam pela 26ª rodada da competição. A partida acontece na manhã deste sábado (14), às 11h30, horário de Brasília, na Leverkusen Arena.
Vindo de cinco vitórias seguidas, os Bávaros ocupam a liderança isolada da Bundesliga, com 66 pontos, 11 na frente do Borussia Dortmund, vice-líder. Já o Die Werkself é o sexto colocado, com 44 pontos, e está na zona de classificação para a Conference League.
Onde assistir
A partida terá transmissão no Brasil pelo X Sports, na TV aberta, pelo canal do YouTube da Cazé TV e pelo serviço de streaming One Football.
Como chega o Bayer Leverkusen
A equipe não vive uma grande fase dentro do campeonato. Nos últimos três jogos, o Leverkusen empatou duas vezes e perdeu o outro. Já nos últimos cinco jogos, venceu apenas uma vez. Entretanto, a atuação no empate contra o Arsenal nas oitavas de final da Champions League, animou os torcedores. O lateral-direito Arthur, lesionado, é desfalque para Kasper Hjulmand.
Como chega o Bayern de Munique
Vivendo um ótimo momento na Bundesliga, os Bávaros também chegam de um grande resultado na Champions. Afinal, a equipe goleou a Atalanta por 7 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Champions, fora de casa. Com isso, Vincent Kompany pode ir com força máxima para o duelo em Leverkusen e se aproximar ainda mais do título da Bundesliga.
BAYER LEVERKUSEN X BAYERN DE MUNIQUE
Campeonato Alemão – 26ª rodada
Data e horário: 14/3/2026 (sábado), às 11h30 (de Brasília)
Local: Leverkusen Arena, Leverkusen (ALE)
BAYER LEVERKUSEN: Blaswich; Quansah, Andrich e Tapsoba; Tape, Palacios, Aleix García e Poku; Maza, Terrier e Kofane Técnico: Kasper Hjulmand.
BAYERN DE MUNIQUE: Ulreich; Stanisic, Upamecano, Kim e Laimer; Kimmich e Goretzka; Olise, Gnabry e Luis Díaz; Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Árbitro: Christian Dingert
