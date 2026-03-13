Corinthians disponibiliza documentos das gestões Andrés e Duilio ao MP

O promotor Cássio Conserino, do Ministério Público de São Paulo, esteve na tarde desta quinta-feira (12/3) no Parque São Jorge, sede do Corinthians, para recolher documentos ligados à investigação sobre supostos gastos irregulares nas gestões dos ex-presidentes Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves.

Conserino chegou ao local acompanhado por seis viaturas da Polícia Militar de São Paulo e outras autoridades. Dentro do clube, ele foi recebido pelo atual presidente Osmar Stabile e pelo diretor de negócios jurídicos Pedro Luis Soares. A reunião durou cerca de quatro horas e incluiu análise de arquivos, notas fiscais, faturas de cartões e outros documentos. Segundo o promotor, o encontro ajudou a avançar na coleta de provas.

“Reunião muito produtiva, nós conseguimos delinear uma linha de raciocínio para exteriorizar as provas necessárias para a demonstração da materialidade delituosa. Convencionamos de fazer uma remessa da documentação que dizia respeito às planilhas que davam a entender sobre adiantamento de despesas em espécie”, disse o promotor.

“O Corinthians se comprometeu em abrir o sigilo fiscal e bancário e entregar ao Ministério Público a documentação que revela a retirada do dinheiro em consonância com a planilha que já foi exteriorizada na investigação, que denota, no mandato do ex-presidente Andrés Sanchez, a retirada de R$ 3,5 milhões em pecúnia”, afirmou Conserino.

O diretor jurídico do Corinthians ressaltou que a atual gestão colabora com a investigação.

“Tudo o que está disponível nós deixamos à disposição do Ministério Público. Foi feita a visitação do local de guarda da documentação, foi feita uma explanação do funcionamento de todo esse mecanismo da época. Como está bem claro, a administração Osmar Stabile é de transparência total. É de apoio total ao Ministério Público para a apuração dos fatos”, disse Pedro Luis Soares.

Valores sob investigação

Nas últimas semanas, o Corinthians se habilitou no processo como assistente de acusação nas denúncias contra os ex-presidentes. A atual diretoria entende, assim como o Ministério Público, que o clube pode estar sendo vítima de uso indevido de recursos.

Entre os casos investigados está o repasse de R$ 3,4 milhões em dinheiro vivo para João Odair de Souza, conhecido como Caveira, ex-chefe de segurança do clube. Outro ponto envolve o pagamento de R$ 1,2 milhão a Denilson Grillo, chamado de Carioca, ex-motorista de Duilio Monteiro Alves.

Segundo o Ministério Público, não há documentação que comprove a destinação desses valores.

Backup de movimentações financeiras

Aliás, antes de deixar o clube, Conserino informou que também solicitou ao diretor de tecnologia do Corinthians, Marcelo Munhoes, o envio de um backup completo das movimentações bancárias do clube.

“Encaminhei um ofício ao diretor do TI para que ele disponibilizasse backup dos anos de 2018 a 2025 de todas as transações que ornamentaram a aprovação ou não de contas dos três últimos ex-presidentes. Essa diligência acabou sendo importante porque solicitamos por escrito essa demanda que estará sendo entregue ao Ministério Público”.

“Na ata, nós consignamos também a necessidade dessa prova tecnológica, até para averiguar a integridade da documentação entregue e possibilitar uma perícia feita pelos órgãos públicos”, afirmou o promotor.

Apuração também ocorre dentro do Corinthians

Paralelamente à investigação do Ministério Público, o Corinthians conduz uma apuração interna. Afinal, Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves acabaram sendo denunciados à Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians, presidida por Leonardo Pantaleão, vice-presidente do Conselho Deliberativo.

Assim, nas próximas semanas, a comissão deve emitir parecer sobre os casos e indicar eventuais punições previstas no estatuto do clube. Aliás, as sanções podem variar de advertência e suspensão até a exclusão do quadro de associados.

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