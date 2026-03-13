Jr. Santos herda a 17 de Freitas no Botafogo e fala em superar 2024

De um jogador visto como “traidor” para um ídolo. A camisa 17 do Botafogo, agora, tem novo dono: o atacante Júnior Santos, reforço apresentado pelo clube nesta sexta-feira (13), no Estádio Nilton Santos. Antes, pertencia a Freitas, capitão nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2024 e volante que trocou o Mais Tradicional pelo Palmeiras, saindo pela porta dos fundos, com direito a indiretas ao Alvinegro. Com nome no BID, o Jacaré começa a sua terceira passagem pelo Glorioso.
“Tive que construir tudo do zero. Mas vocês perceberam como eu me esforçava e tudo o que conquistei, com muito trabalho, dedicação e fé. Construímos juntos uma caminhada vitoriosa. Quero retribuir, então, esse carinho inexplicável dessa torcida maravilhosa e fazer até melhor do que em 2024. Tenho fé de que farei uma grande temporada e vamos chocar o Brasil”, colocou o carismático atacante.
Estreia pelo Botafogo no sábado?
Autor do terceiro gol no 3 a 1 sobre o Atlético Mineiro na final da Libertadores-2024, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, no ano passado, Júnior Santos cravou o nome na história do Glorioso. Curiosamente, o Raio foi parar no próprio Galo depois da façanha. No entanto, por lá, teve uma grave lesão que o fez parar em setembro. Recuperado, ele se diz 100% para reestrear pelo Botafogo. Neste sábado (14), o time alvinegro recebe o Flamengo, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 6 do Campeonato Brasileiro.
“Fiz um bom trabalho de recuperação no Galo. Os fisioterapeutas me ajudaram bastante. Estou, assim, preparado para o desafio e para as cobranças. Estou apto e muito bem fisicamente, com os níveis de força adequados. Mas quem decide se eu vou jogar é o treinador”, avisou o Cisne Negro.
Júnior Santos chega ao Botafogo por empréstimo até dezembro. Ele está com 31 anos e ainda pertence ao Atlético Mineiro.
