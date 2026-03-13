Barba Domínguez avalia poupar Hulk em partida do Atlético contra o Vitória

O técnico Eduardo “Barba” Domínguez admitiu que pode preservar Hulk no próximo compromisso do Atlético pelo Campeonato Brasileiro. O atacante, que atuou nas três últimas partidas da equipe, é a principal referência ofensiva do elenco, mas o desgaste físico levará a comissão técnica a controlar sua minutagem.

A possibilidade surgiu após a vitória do Atlético sobre o Internacional por 1 a 0, resultado conquistado na Arena MRV. O triunfo representou o primeiro sucesso do Galo na atual edição do Brasileirão. Após o jogo, Domínguez explicou que pretende avaliar a condição física do atacante antes do próximo jogo.

“A partir de agora talvez seja necessário reduzir alguns minutos dele. Vamos avaliar se começa jogando ou se entra durante a partida”, afirmou Barba.

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Experiência valorizada em momento delicado

Apesar da possibilidade de preservar o craque, Domínguez ressaltou, no entanto, a importância da liderança e da experiência de Hulk dentro do elenco. Para o treinador, em momentos de pressão, jogadores experientes acabam assumundo um papel ainda mais relevante dentro de campo.

O atacante de 39 anos é um dos principais ídolos da história recente do clube e nome incontestável no setor ofensivo. Além dos gols, sua presença costuma influenciar o comportamento da equipe em partidas decisivas.

“Estamos em um momento delicado e precisamos de atletas com muita experiência. Tento estar sempre próximo dele para entender como está e ajudá-lo a continuar fazendo história”, destacou o técnico argentino.

Próximo desafio no Brasileirão

Desta forma, portanto, a decisão sobre a presença de Hulk como titular deve ficar para as próximas horas. A comissão técnica do clube carijó acompanha a recuperação física do jogador para determinar a melhor estratégia para a próxima jornada do Brasileirão.

O Atlético voltará a campo neste sábado (14), quando enfrentará o Vitória pela sexta rodada, às 18h30, no Barradão, em Salvador. Assim como o Galo, o Vitória também busca seu segundo triunfo na competição. Por isso, a partida promete ser importante para ambas as equipes na tentativa de ganhar fôlego na certame.

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