West Ham x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Após sair em desvantagem no confronto de oitavas de final da Champions League, o Manchester City entra em campo para se manter vivo na briga pela Premier League. Na tarde deste sábado (14), às 17h, horário de Brasília, a equipe de Pep Guardiola encara o West Ham, no London Stadium.
Os Citizens perderam uma sequência de quatro vitórias seguidas, ao empatar o Nottingham Forest, na última rodada. Com isso, o City ocupa a vice-liderança da competição, com 60 pontos, sete atrás do líder Arsenal. Já os Hammers respiraram na luta contra o rebaixamento ao vencer o Fulham, fora de casa, e somam 28 pontos, na 18ª colocação.
Onde assistir
A partida terá transmissão para o Brasil na ESPN, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney+.
Como chega o West Ham
Na briga contra o rebaixamento, os Hammers vivem um momento de recuperação na Premier League. Afinal, a equipe perdeu apenas uma das últimas cinco partidas e está empatada com o Nottingham Forest na saída da zona de rebaixamento. Em meio a isso, o time de Nuno Espírito Santos venceu o Brentford nos pênaltis e se classificou para as quartas de final da Copa da Inglaterra.
Como chega o Manchester City
A equipe de Pep Guardiola tenta se recuperar após dois tropeços seguidos. Além da derrota para o Real Madrid na Champions, o City empatou em casa com o Nottingham Forest e viu o Arsenal abrir ainda mais vantagem na liderança. Para a partida, o treinador tem o desfalque de Mateo Kovacic.
WEST HAM X MANCHESTER CITY
Campeonato Inglês – 26ª rodada
Data e horário: 14/3/2026 (sábado), às 17h (de Brasília)
Local: London Stadium, Londres (ING)
WEST HAM: Mads Hermansen, Aaron Wan-Bissaka, Axel Disasi, Jean-Clair Todibo, El Hadji Diouf, Jarrod Bowen, Mateus Fernandes, Tomás Soucek, Crys Summerville, Taty Castellanos, Callum Wilson. Técnico: Nuno Espírito Santos.
MANCHESTER CITY: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi e Rayan Aït-Nouri; Rodri , Phil Foden e Bernardo Silva; Cherki, Haaland e Antoine Semenyo. Técnico: Pep Guardiola.
Árbitro: Michael Oliver
Auxiliares: Stuart Burt e Nick Greenhalgh
VAR: Jarred Gillett
