Santos não vai dificultar saída de Tomás Rincón em caso de proposta

O volante Tomás Rincón vive sua reta final de passagem pelo Santos. Com contrato válido até 31 de dezembro, o experiente meio-campista pode deixar o clube antes do término do vínculo caso apareça uma proposta considerada interessante.

A diretoria santista não pretende criar obstáculos para uma eventual negociação. Internamente, Rincón mantém boa relação com o elenco e com a comissão técnica. Um dos atletas mais próximos de Neymar no grupo, o venezuelano é frequentemente elogiado pela postura profissional e pela liderança no dia a dia. Esse reconhecimento pesa na decisão do clube de facilitar uma possível saída, caso o jogador deseje buscar novos desafios.

Apesar do respeito dentro do clube, o cenário esportivo mudou ao longo da temporada. A chegada do uruguaio Christian Oliva aumentou a concorrência no meio-campo e reduziu ainda mais as oportunidades do veterano. Mesmo ciente das dificuldades para conquistar minutos, Rincón segue cumprindo sua rotina normalmente no CT, aguardando uma definição sobre o futuro.

Trajetória no Santos

O venezuelano desembarcou na Vila Belmiro no meio de 2023 e permaneceu no elenco durante a campanha do Santos na segunda divisão nacional. Naquele período, ele integrou o grupo de jogadores que aceitou redução salarial para se adequar à realidade financeira do clube.

Nos primeiros anos, Rincón teve papel relevante no time. Em 2025, por exemplo, participou de 31 partidas, sendo 20 como titular.

Com o técnico Juan Pablo Vojvoda no comando, porém, a situação mudou. Afinal, o volante esteve em campo por apenas 11 minutos na temporada. Ele entrou na reta final do empate sem gols contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista.

Assim, diante do pouco espaço e do contrato perto do fim, a diretoria santista avalia que uma saída antecipada pode ser o melhor caminho para ambas as partes. Caso isso aconteça, o clube tende a liberar o atleta sem exigir compensação financeira significativa.

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