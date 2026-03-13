ASSINE JÁ!
Jogada10

Santos não vai dificultar saída de Tomás Rincón em caso de proposta

Santos não vai dificultar saída de Tomás Rincón em caso de proposta
Santos não vai dificultar saída de Tomás Rincón em caso de proposta -

O volante Tomás Rincón vive sua reta final de passagem pelo Santos. Com contrato válido até 31 de dezembro, o experiente meio-campista pode deixar o clube antes do término do vínculo caso apareça uma proposta considerada interessante.

A diretoria santista não pretende criar obstáculos para uma eventual negociação. Internamente, Rincón mantém boa relação com o elenco e com a comissão técnica. Um dos atletas mais próximos de Neymar no grupo, o venezuelano é frequentemente elogiado pela postura profissional e pela liderança no dia a dia. Esse reconhecimento pesa na decisão do clube de facilitar uma possível saída, caso o jogador deseje buscar novos desafios.

Apesar do respeito dentro do clube, o cenário esportivo mudou ao longo da temporada. A chegada do uruguaio Christian Oliva aumentou a concorrência no meio-campo e reduziu ainda mais as oportunidades do veterano. Mesmo ciente das dificuldades para conquistar minutos, Rincón segue cumprindo sua rotina normalmente no CT, aguardando uma definição sobre o futuro.

Trajetória no Santos

O venezuelano desembarcou na Vila Belmiro no meio de 2023 e permaneceu no elenco durante a campanha do Santos na segunda divisão nacional. Naquele período, ele integrou o grupo de jogadores que aceitou redução salarial para se adequar à realidade financeira do clube.

Nos primeiros anos, Rincón teve papel relevante no time. Em 2025, por exemplo, participou de 31 partidas, sendo 20 como titular.

Com o técnico Juan Pablo Vojvoda no comando, porém, a situação mudou. Afinal, o volante esteve em campo por apenas 11 minutos na temporada. Ele entrou na reta final do empate sem gols contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista.

Assim, diante do pouco espaço e do contrato perto do fim, a diretoria santista avalia que uma saída antecipada pode ser o melhor caminho para ambas as partes. Caso isso aconteça, o clube tende a liberar o atleta sem exigir compensação financeira significativa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas