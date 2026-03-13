Organizadas cobram elenco do Corinthians no CT após sequência negativa

Cerca de 15 lideranças das principais torcidas organizadas do Corinthians estiveram no CT Joaquim Grava, na manhã desta sexta-feira (13/3), para conversar com o elenco e a comissão técnica. O encontro teve como objetivo cobrar explicações sobre a postura da equipe nas últimas partidas.

Os torcedores foram autorizados a entrar no centro de treinamento logo após o encerramento das atividades. A visita ocorreu no penúltimo treino antes do clássico contra o Santos, marcado para domingo, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

A cobrança ganhou força depois da derrota por 2 a 0 para o Coritiba, na última quarta-feira (11/3), na Neo Química Arena. Na ocasião, o Corinthians tinha a chance de se manter entre os primeiros colocados do campeonato, mas voltou a apresentar desempenho abaixo do esperado.

Ainda nas arquibancadas, torcedores manifestaram insatisfação com o rendimento da equipe. Entre os gritos entoados estavam: “ou joga por amor ou joga por terror” e “honra a camisa, de vagabundo o Corinthians não precisa”.

A sequência recente aumentou a pressão sobre o elenco. Com sete pontos, o Corinthians caiu para a décima posição na tabela do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o time acumula quatro partidas sem vitória e também acabou sendo eliminado do Novorizontino no Campeonato Paulista, resultado que ampliou o clima de cobrança por parte da torcida.

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