Ferraresi pega dicas com Savarino para triunfar no Botafogo: “Linda oportunidade”

O Botafogo apresentou o seu novo zagueiro nesta sexta-feira (14), no Estádio Nilton Santos. Monitorado há tempos pelo scout do clube, Ferraresi mostrou, assim, qualidades que chamaram a atenção do Glorioso desde a performance do beque nas seleções de base da Venezuela, conforme destacou o diretor de gestão esportiva do Glorioso, Alessandro Brito. No entanto, para triunfar na nova equipe, o reforço precisou de uma ajuda especial: o meia-atacante Savarino, multicampeão pelo Mais Tradicional em 2024 e hoje no Fluminense.

“Falei bastante com ele. Só disse coisa boa. É importante, aliás, ter um companheiro venezuelano sendo ídolo de um clube tão importante. Savarino ajudou bastante o clube a crescer. Espero conquistar títulos como ele. Linda oportunidade de mostrar o que sou capaz. “, destacou o novo camisa 5 do Mais Tradicional.

Antes, em suas primeiras palavras pelo Botafogo, o defensor da Vinho Tinto disse que já está acostumado ao sistema tático com três xerifes, marca do trabalho do técnico Martín Anselmi.

“Durante a minha trajetória, joguei quase sempre com uma linha de quatro defensores. Mas, no São Paulo, o professor Hernán Crespo também fazia uma linha de três. Estou acostumado ao sistema tático do Botafogo e me sinto confortável. A ideia do professor Anselmi é marcar em linha alta e jogando para frente”, colocou o xerife alvinegro, que também pode atuar na lateral direita.

Ferraresi chega ao Botafogo por empréstimo até o fim desta temporada. O zagueiro ainda pertence ao São Paulo, clube que defendeu durante três anos. Com nome no BID da CBF, ele pode enfrentar o Flamengo, neste sábado (14), pela rodada 6 desta edição do Campeonato Brasileiro.

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