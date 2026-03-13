Palmeiras x Sporting Cristal-PER (Libertadores Sub-20): onde assistir e escalações

O Palmeiras encara o Sporting Cristal, do Peru, neste sábado (14/3), às 18h30 no Estádio Olímpico Atahualpa, pela rodada final da fase de grupos da Conmebol Libertadores Sub-20. O Verdão já está garantindo na semifinal da competição, após vencer as duas primeiras partidas, enquanto os peruanos já estão eliminados do torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão da NSports, TV Pluto e TV Palmeiras.

Como chega o Palmeiras

O Verdão chega embalado após garantir a classificação antecipada para as semifinais da competição. Na rodada anterior, as Crias da Academia venceram o Olimpia por 1 a 0, na última quarta-feira (11/3). A equipe alviverde soma seis gols marcados e ainda não sofreu nenhum no torneio. O artilheiro do time na competição é Heittor, com dois gols.

Como chega o Sporting Cristal

Por outro lado, os peruanos não tem mais chance nenhuma de classificação. Avançam os líderes das três chaves, além do segundo melhor colocado no geral. Contudo, o Sporting Cristal é o lanterna da chave, com duas derrotas na competição. Assim, a equipe não consegue chegar na segunda colocação da chave, já que Olimpia-PAR ou Universidad Católica-EQU, que já somam três pontos, se enfrentam na outra partida da rodada.

PALMEIRAS X SPORTING CRISTAL

Libertadores Sub-20 – Terceira rodada

Data e Horário: 14/3/2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, Quito (EQU)

PALMEIRAS: Luiz Fernando; Luis Saboia, Koné, Benedetti e André Lucas; Coutinho, Ruan Yago e Erick Belé; Riquelme Fillipi, Victor Gabriel e Heittor. Técnico: Lucas Andrade.

SPORTING CRISTAL: Dulanto; Cuenca, Quiroz, Baylón e Ballumbrosio; Castilo, Del Valle e Mendoza; Moretti, Milán e Rodríguez. Técnico: Rubén Díaz.

Arbitragem: Sebastian Martínez (ARG)

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