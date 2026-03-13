Ex-Flamengo, Filipe Luís se defende na Justiça em ação sobre venda de veículo

Um processo na Justiça do Rio de Janeiro colocou o nome de Filipe Luís novamente em evidência — desta vez fora do futebol. O ex-técnico do Flamengo apresentou defesa em uma ação que discute a venda de um carro que, segundo o comprador, passou a apresentar falhas após a negociação. O caso envolve um Land Rover Evoque e tramita no 2º Juizado Especial Cível da Barra da Tijuca.

O atual dono do veículo, um taxista, afirma que o carro apresentou problemas depois da compra. Entre os defeitos relatados estão superaquecimento do motor, vazamento de combustível e falhas na caixa de câmbio. Segundo o motorista, os reparos realizados no automóvel já ultrapassaram R$ 36 mil.

Na contestação encaminhada à Justiça, o técnico afirma que não vendeu o carro diretamente ao taxista. Ele alega que a negociação ocorreu junto a uma empresa, esta responsável por revender o automóvel ao comprador final.

Com esse argumento, a defesa sustenta que eventuais defeitos devem estar atribuídos à revendedora que realizou a comercialização. O ex-jogador também afirma que o automóvel não apresentava os problemas citados quando ainda estava sob sua propriedade e relaciona as falhas ao uso intensivo do veículo no transporte de passageiros.

Processo após saída do Flamengo

A disputa judicial ocorre semanas depois do fim da passagem de Filipe Luís pelo Flamengo. O clube anunciou a saída do treinador na madrugada de 3 de março, poucas horas após a vitória por 8 a 0 sobre o Madureira — resultado que garantiu a classificação à final do Campeonato Carioca.

A diretoria tomou a decisão após o pior início de temporada do clube em dez anos, com derrotas nas decisões da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana.

Apesar da demissão, que gerou série de protestos, o ídolo deixou o cargo como um dos técnicos mais vitoriosos da história recente do Flamengo. Ele conquistou cinco títulos e divide o posto de segundo treinador mais vencedor do clube com Jorge Jesus e Flávio Costa.

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