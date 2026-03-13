Thiago Mendes conduz o Vasco à virada em sua estreia como capitão

Thiago Mendes gradativamente vem se tornando um líder do Vasco em campo, especialmente por seus comportamentos e respostas. As situações constantemente recebem elogios dos torcedores. Assim, a partir da mudança de comando técnico da equipe, Renato Gaúcho decidiu fazer uma mudança no capitão e entregou a faixa ao camisa 23.

A estreia do volante como líder em campo teve caráter marcante, já que ele contribuiu no desafio do Cruz-Maltino em conquistar o primeiro triunfo no Brasileirão. Afinal, ele anotou o gol de empate no início da segunda etapa na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Palmeiras, na última quinta, em São Januário. Por sinal, ao fim do jogo, ele recebeu o prêmio de melhor jogador da partida.

Além disso, o camisa 23 foi crucial não apenas pelo gol de empate, assim como também nos momentos em que o Gigante da Colina precisou se defender e na parte criativa. Segundo o site de estatísticas “Sofascore”, Thiago Mendes obteve 46 passes corretos de 47 possíveis e acertou os quatro passes longos que tentou. Já na parte defensiva, o volante foi responsável por quatro desarmes, cinco ações defensivas no geral e cinco duelos ganhos de seis possíveis.

Com a escolha de Renato Gaúcho em trocar o capitão do time, a faixa saiu de Léo Jardim para o meio-campista, e o comandante justificou a sua preferência pela modificação.

“Respeito o Léo, vai continuar sendo um líder, mas o meu capitão tem que estar em campo. Goleiro não pode sair toda hora da área”, esclareceu.

Acerto com o Vasco e recondicionamento físico

O volante foi o primeiro reforço do Vasco na segunda janela da temporada passada. O camisa 23 retornou ao país em julho de 2025 cercado de expectativa pelo desempenho que apresentou por Goiás e São Paulo no Brasil. Além do período em que atuou no futebol francês por Lyon e Lille, na França.

Entretanto, a princípio, Thiago Mendes demonstrou dificuldade, já que retornava aos gramados após período de seguidas lesões. A passagem no futebol do Catar também interferiu pelo estilo menos intenso e calendário com menos compromissos. Portanto, ele precisou passar por um período de readaptação e recondicionamento físico.

A propósito, tais procedimentos foram essenciais para que ele crescesse de rendimento. Pela questão física defasada, ele começou como alternativa no banco, jogava alguns minutos das partidas e intercalava com situações que nem sequer deixava a reserva. As oportunidades como titular vieram na parte final da edição passada do Campeonato Brasileiro. No caso, em duelos contra Internacional e Mirassol, nas 36ª e 37ª rodadas do torneio, quando se destacou individualmente. Inclusive, em período que aparentava estar melhor fisicamente.

As boas apresentações continuaram nas etapas decisivas da Copa do Brasil. Especialmente nos confrontos em que encarou o Fluminense e o Corinthians. Posteriormente, em 2026, com uma condição física mais adequada, Thiago Mendes possui maior frequência em campo.

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