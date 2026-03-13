Com seis reforços no Fluminense, Zubeldía explica planejamento

O técnico Luís Zubeldía aproveitou o triunfo do Fluminense sobre o Remo, ocorrido nesta quinta-feira (12) pela Série A, para testar suas novas peças. Nesse sentido, o comandante escalou cinco dos seis reforços recém-chegados, deixando apenas o zagueiro Millán no banco de reservas durante todo o confronto.

Além disso, o treinador assegurou que o grupo ganhará rodagem conforme o calendário avançar. Um bom exemplo disso é a situação de Savarino. Embora ele não ocupasse a titularidade anteriormente, o atleta brilhou como um dos destaques na vitória em Belém. Ao ser questionado sobre as escolhas individuais, Zubeldía ponderou:

“É difícil falar sobre posições pontuais. Tem que entender que para mim é difícil porque a equipe fez um grande trabalho, num campo difícil, contra um rival difícil, que havia empatado em casa com Mirassol e Internacional. Nós vínhamos de uma derrota na final nos pênaltis. Para mim é mais importante falar do trabalho da equipe do que falar de jogadores pontuais”.

Gestão do elenco do Fluminense

Dando continuidade à sua análise, o técnico destacou a minutagem de Guilherme Arana, que reveza constantemente a posição com o atual titular Renê. De fato, Zubeldía enfatizou que a força do coletivo supera as individualidades neste momento da temporada.

“Se me perguntar se os seis reforços estão jogando, vou dizer que sim. Quatro jogaram hoje e dois não jogaram. Arana tem jogado bastante. Pouco a pouco vamos dando utilidade ao elenco que temos, são bons jogadores. A melhor notícia é que hoje fomos sólidos defensivamente, a equipe defendeu e atacou bem. Os atacantes converteram e, quando não fizeram, a defesa fez seu trabalho. E quando a defesa não fez seu trabalho, o Fábio apareceu. Temos jogadores importantes, de bom nível, num calendário com muitas partidas e todos poderão mostrar serviço”.

LEIA MAIS: Fluminense trabalha com cautela para o retorno de Cano

Por fim, o resultado positivo contra o time paraense impulsionou o Tricolor aos dez pontos, garantindo a entrada do clube no G4 do Brasileirão. Com o intuito de manter o embalo, a equipe agora se prepara para encarar o Athletico-PR no próximo domingo (15), às 16h, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.