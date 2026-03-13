Problemas do Botafogo vão muito além da queda na Libertadores

A eliminação na fase preliminar Libertadores é só a ponta do iceberg dos problemas que envolvem o Botafogo. Com John Textor pressionado por brigas judiciais na Eagle, enormes dívidas e sem perspectiva de melhora financeira, o clube parece ter perdido o foco no campo de jogo.

Prova disso é a absurda situação dos goleiros. Desde a temporada passada, era nítido que Neto, Léo Linck e Raul não contavam com a confiança da torcida, que, aliás, tinha motivos de sobra para isso. No entanto, o comando do futebol empurrou a deficiência com a barriga. Custou caro: eliminações na Copa do Brasil em 2025, além do Carioca e da Libertadores neste ano. Isso sem falar que a vaga direta na principal competição continental deveria ter vindo já na temporada passada.

Punido com transfer ban, o clube não deu ao técnico Martín Anselmi condições mínimas no começo do ano. O grupo que jogou a pré-Libertadores tinha, assim, gravíssimas deficiências no elenco. No entanto, claro, poderia e tinha, afinal, a obrigação de avançar.

Trabalho de Anselmi no Botafogo é confuso

Apesar das dificuldades, o trabalho de Anselmi é confuso e não evolui. Pior: parece regredir. Agora, com novas opções no elenco, o treinador tem a chance de mostrar a que veio. O problema é que o time já fracassou em um dos grandes objetivos da temporada. E a sequência pela frente é cruel.

Clássico diante do Flamengo, no Nilton Santos, e compromissos fora de casa com Palmeiras, Bragantino e Athletico-PR. Isso com a torcida decepcionada, desmotivada e a equipe na zona de rebaixamento, mesmo se levando em conta que jogou menos vezes que os adversários. Sem goleiro, sem confiança, sem bom futebol, sem apoio, sem dinheiro… Anselmi vai precisar, portanto, trocar o pneu com o carro andando e já entrando na curva!

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