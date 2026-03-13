Pela 2ª vez, Grêmio adia reunião para discutir saída da Libra e aproximação com a FFU

O Grêmio, pela segunda vez, voltou a adiar a reunião do Conselho Deliberativo que discutirá o possível desligamento da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) para o futuro ingresso na Futebol Forte União (FFU). Inicialmente previsto para o dia 5 de março, o encontro passou passou para o dia 17. Agora, a votação ocorrerá em 18 de março.

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A reunião será considerada decisiva para definir qual caminho o clube pretende seguir dentro do debate sobre a organização das ligas do futebol nacional. Assim, a direção gremista pretende apresentar ao conselho os cenários possíveis antes de tomar qualquer decisão. Nos bastidores, cresce a insatisfação com o espaço ocupado pelo clube dentro da Libra. Segundo os dirigentes, o Tricolor perdeu influência em decisões estratégicas e, dessa maneira, defendem uma participação mais ativa na construção do futuro do futebol brasileiro.

Possível aproximação com outro bloco

Diante desse cenário, a diretoria passou a considerar uma mudança de bloco. A principal alternativa seria a aproximação com a FFU, grupo que reúne diversos clubes do país e também participa das discussões sobre a criação de uma liga nacional. A eventual migração, no entanto, envolve questões políticas e financeiras. Internamente, dirigentes avaliam que uma mudança só faria sentido caso o clube encontre condições mais favoráveis em termos de representatividade e divisão de receitas.

Ao mesmo tempo, os integrantes da Libra tentam convencer o Grêmio a permanecer no grupo. Entre as alternativas discutidas nos bastidores estão ajustes em demandas apresentadas pelo clube e até a possibilidade de novas linhas de crédito envolvendo o Banco Daycoval. Ainda que ocorra a possibilidade, a entrada do Grêmio em outro bloco não é unanimidade. Alguns clubes que já fazem parte da FFU se opuseram à chegada de novos integrantes neste momento.

A preocupação principal gira em torno da divisão das receitas futuras. Com a possível entrada de novos clubes, a fatia destinada às equipes de menor orçamento poderia diminuir, o que gera debate interno entre os integrantes da liga. Assim, a reunião marcada para o dia 18 tende a ser determinante para o futuro do Grêmio nas articulações do futebol brasileiro. A partir das discussões no conselho, o clube poderá optar pela permanência na Libra ou avançar nas negociações com outros blocos.

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