Inter não deve pagar multa, e Kayky vira desfalque contra o Bahia

O Internacional não deve contar com o atacante Kayky para o confronto diante do Bahia, marcado para este domingo (15), às 16h (de Brasília), em partida válida pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O jogador pertence ao clube baiano e está emprestado ao Colorado até o final da temporada.

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O contrato de empréstimo prevê o pagamento de uma multa caso o colorado deseje escalar o atleta contra sua equipe de origem. Entretanto, a tendência é que o clube gaúcho opte por não arcar com esse custo. Dessa forma, Kayky deve ficar fora da lista de relacionados para a partida. A decisão segue uma prática comum no futebol brasileiro, na qual clubes evitam pagar compensações financeiras quando possuem outras alternativas no elenco.

Participação do atacante no início da passagem

Desde que chegou ao Beira-Rio, o atacante tem sido utilizado de maneira gradual pela comissão técnica. Até agora, Kayky participou de três partidas pelo Internacional, todas válidas pelo Brasileirão. No entanto, sua presença em campo ocorreu principalmente no segundo tempo das partidas. Ao todo, o jogador soma 49 minutos em campo e ainda não registrou gols ou assistências com a camisa colorada.

Antes de acertar com o Inter, o atleta teve pouco espaço no Bahia e chegou a ser cogitado em outras negociações no mercado nacional, como o Corinthians, por exemplo. O Internacional, então, conseguiu o empréstimo do jogador com opção de compra ao final do vínculo.

Técnico do Inter também está fora da partida

Além da ausência de Kayky, o Internacional também terá outra baixa importante na partida. O técnico Paulo Pezzolano não estará à beira do campo após receber o terceiro cartão amarelo no confronto contra o Atlético. Por outro lado, o elenco pode ganhar uma novidade no setor defensivo. O lateral-esquerdo Matheus Bahia, contratado recentemente junto ao próprio Bahia, está liberado para atuar normalmente contra sua antiga equipe.

Assim, a comissão técnica do Internacional precisará reorganizar o setor ofensivo e definir novas opções para o ataque. Depois do último compromisso contra o Atlético, no qual terminou em derrota, a partida contra o Bahia será mais um teste importante para o clube gaúcho na tentativa de reagir na competição.

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