Inter de Milão x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

A reta final do Campeonato Italiano se aproxima e, neste sábado (14/3), há jogo importante em Milão. Afinal, a líder Inter de Milão entra em campo, quando recebe a Atalanta, às 11h (de Brasília), no San Siro, pela 29ª rodada. Com sete pontos de vantagem, a equipe Nerazzurri visa se distanciar ainda mais do rival Milan, ainda que não conte com o artilheiro Lautaro. A Atalanta, por sua vez, quer se recuperar da surra levada diante do Bayern diante seu torcedor, no meio de semana.

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Como chega a Inter de Milão

A Inter de Milão, apesar de chegar na liderança, vem de um período de instabilidade. Desde que foi eliminada na Champions para o Bodo/Glimt (NOR), só venceu um jogo em três possíveis. Derrotou o Genoa (2 a 0), mas perdeu para o rival Milan (1 a 0) na última rodada. Entre essas partidas, iniciou a disputa na semifinal da Copa da Itália com um empate fraco em 0 a 0 com o Como.

Para encarar a Atalanta, aliás, havia a expectativa pelo possível retorno de Lautaro. Algo que, porém, não ocorrerá. Outros que desfalcam a equipe de Cristian Chivu são o zagueiro Bastoni e o meia Çalhanoglu. Por outro lado, há a possibilidade dos retornos de Dumfries e Thuram. A Inter vem na liderança com 67 pontos, sete a mais que o Milan, segundo colocado.

Como chega a Atalanta

A passagem histórica para as oitavas de final da Champions ao golear o Borussia Dortmund, em fevereiro, parece ter tido um efeito contrário na Atalanta. Afinal, a equipe não voltou a ganhar desde então, com dois empates e duas derrotas em quatro compromissos.

Dois foram pelo próprio Italiano, perdendo para o Sassuolo (2 a 1) e empatando em casa com a Udinese (2 a 2). Pela Copa da Itália, repetiu o 2 a 2 na ida da semi contra a Lazio. Mas quando chegou na Champions, encarou o temido Bayern de Munique e o temor se confirmou: aula de futebol e 6 a 1 nas costas em casa. Para enfrentar a Inter, Raffaele Palladino terá, então, desfalques: De Ketelaere, Raspadori e Ederson, todos lesionados, estão fora. Em sétimo, com 46 pontos, La Dea busca se aproximar das vagas por copas europeias, que iniciam na sexta posição, hoje ocupada pela Juventus, com 50.

INTER DE MILÃO x ATALANTA

Campeonato Italiano 2025/26 – 29ª rodada

Data-Hora: 14/3/2026, sábado, 11h (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)

INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck, Akanji e Carlos Augusto; Luis Henrique (Dumfries), Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco; Espósito e Bonny (Thuram). Técnico: Cristian Chivu

ATALANTA: Carnesecchi; Djimsiti, Hien e Kolasinac; Zappcosta, de Roon, Pasalic e Bernasconi; Samardzic, Zalewski e Scamacca. Técnico: Raffaele Palladino

Árbitro: Gianluca Manganiello (ITA)

Assistentes: Matteo Passeri (ITA) e Luigi Rossi (ITA)

VAR: Matteo Gariglio (ITA)

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ Premium

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