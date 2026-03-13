Paulo Victor convoca Seleção sub-20 pela primeira vez; veja nomes

A Seleção Brasileira sub-20 foi convocada na manhã desta sexta-feira (13), pela primeira vez, pelo técnico Paulo Victor. Ele, portanto, fará sua estreia no comando da Amarelinha na Data Fifa de março, com o Paraguai, em São Paulo. A lista conta com 26 jogadores, de 15 equipes diferentes.

Paulo Victor chegou no início de março como novo treinador da Seleção Brasileira sub-20 e sub-23. Auxiliar de André Jardine no América-MEX, o profissional permanecerá no clube mexicano até o fim do torneio Clausura, que tem previsão de acabar em maio, antes de se dedicar integralmente ao trabalho nas categorias de base da Seleção.

Atletas e comissão técnica, aliás, estarão concentrados de 23 a 31 de março. Até o dia 26, realizarão treinos no CT Joaquim Grava, do Corinthians. No dia 27, a delegação, assim, irá se deslocar para São José dos Campos, cidade que receberá o jogo no dia 28, marcado para as 19h (de Brasília), no Estádio Martins Pereira.

Em seguida, no dia 29, a Seleção retorna à capital paulista, onde treinará à tarde no CT Joaquim Grava. A atividade do dia 30 acontecerá no Canindé, palco da partida do dia 31, às 16h (de Brasília).

Veja a convocação da Seleção sub-20:

GOLEIROS: João Pedro (Santos), Kauan Lima (Palmeiras) e Vitor Lamounier (Cruzeiro)

DEFENSORES: Arthur Dias (Athletico-PR), Igor Felisberto (São Paulo), Kauã Prates (Cruzeiro), João Ananias (Santos), João Souza (Flamengo), Ryan (Red Bull Bragantino), Vinícius Lira (Santos) e Vitor Fernandes (Atlético-MG)

MEIO-CAMPISTAS: Djhordney (São Paulo), Erick Belé (Palmeiras), Gabriel Carvalho (Al Qadsiah – SAU), Huguinho (Botafogo), Luis Otávio (Orlando City – EUA), Pedro Ferreira (São Paulo), Tiago (Grêmio) e Zé Lucas (Sport)

ATACANTES: Bruninho (Athletico-PR), Douglas Telles (Flamengo), Guilherme (Corinthians), Heittor (Palmeiras), Isaque (Shakhtar – UKR), Luca Meirelles (Shakhtar – UKR) e Lucca (São Paulo)

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