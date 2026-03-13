Santos se prepara para o clássico diante do Corinthians; veja provável escalação

O Santos intensifica a preparação para enfrentar o Corinthians neste domingo (15), às 16h (de Brasília), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico alvinegro vai acontecer na Vila Belmiro e surge como uma oportunidade importante para o time tentar se afastar das posições mais delicadas da tabela.

O peixe chega ao clássico após empatar com o Mirassol em 2 a 2 na última rodada. O resultado manteve a equipe em uma situação incômoda na classificação, aumentando a necessidade de reagir rapidamente para ganhar tranquilidade na sequência da temporada.

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Além da pressão por resultados, o duelo também pode ser decisivo para o futuro do técnico Juan Pablo Vojvoda. O treinador chega ao duelo em meio a questionamentos e sabe que um novo tropeço pode ampliar ainda mais a cobrança sobre seu trabalho.

Vojvoda pode ter Neymar de volta ao elenco para o clássico

Para a partida contra o Corinthians, o Santos pode contar com o retorno de Neymar, que não esteve no jogo contra o Mirassol. O atacante estava poupado por desgaste muscular e a partida, na qual não atuou, contou com a presença do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

Por outro lado, o meio-campista Zé Rafael ainda é dúvida para o confronto. O jogador apresentou um edema na coxa e, portanto, não foi enviado ao interior paulista. O atleta segue sendo avaliado pelo departamento médico do clube.

Nos treinamentos da semana, Vojvoda trabalhou diferentes alternativas para montar a equipe. A tendência é que o Santos entre em campo com uma formação ofensiva, buscando aproveitar o fator casa no clássico. Diante do rival paulista, o Santos busca não apenas os três pontos, mas também uma atuação convincente para diminuir a pressão e recuperar confiança no campeonato.

Possível escalação do Peixe

A expectativa da comissão técnica é ter a maior parte do elenco à disposição para um dos jogos mais aguardados desta sexta rodada do Brasileirão. Em confrontos dessa magnitude, como o clássico, o desempenho coletivo costuma ter grande peso para a confiança do grupo.

Assim, a possível escalação do Peixe conta com Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vini Lira; Willian Arão e João Schmidt; Neymar, Barreal e Rony; Gabriel Barbosa.

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