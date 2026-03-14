Flamengo não terá Bruno Henrique contra o Botafogo; De la Cruz também fora

Fora de ação há três partidas, o atacante Bruno Henrique seguirá desfalcando o Flamengo. Ainda se recuperando de pubalgia, o jogador não constará entre os relacionados do técnico Leonardo Jardim para o jogo deste sábado (14/3) contra o Botafogo, pela sexta rodada do Brasileirão. Além dele, outro desfalque deve ser Nicolás De la Cruz.

O volante, afinal, não costuma atuar em gramados sintéticos por questões físicas. Com dores articulares, a superfície do estádio Nilton Santos oferece risco ao joelho do jogador, que tende a não participar de jogos em gramados deste estilo. As informações são da “Coluna do Fla”, em publicação nesta sexta-feira (13/3), véspera da partida.

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Bruno Henrique sofre com o problema no púbis desde antes da partida de ida da semifinal do Carioca contra o Madureira, no último dia 22. Ele até entrou contra o Lanús (ARG), em derrota por 3 a 2 no Maracanã, no dia 26. Depois disso, porém, passou a realizar tratamento diário com o departamento médico e ainda não se encontra recuperado. Dessa forma, virou ausência contra o próprio Madureira (8 a 0), e nas duas partidas com Leonardo Jardim: título carioca contra o Fluminense (nos pênaltis após 0 a 0 no tempo normal) e na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, na última quarta (11/3).

Já De la Cruz, ainda que disponível fisicamente, não atua desde a despedida de Filipe Luís, no 8 a 0 diante do Madureira, dia 2 de março. Assim, ficou fora contra Fluminense e Cruzeiro, mesmo estando no banco de reservas em ambas as ocasiões.

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