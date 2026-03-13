Fluminense tem alto número de vitórias desde a chegada de Zubeldía

Certamente, a vinda do técnico Luis Zubeldía alterou radicalmente o patamar do Fluminense. Pois, com ele, o Tricolor agora ocupa um lugar de destaque entre as equipes mais vitoriosas do Brasil. Como consequência direta dessa nova fase, o clube subiu rapidamente no ranking de triunfos recentes.

Nesse contexto, os números comprovam esse domínio de forma clara e incontestável. Para se ter uma ideia, o Fluminense conquistou 21 vitórias em 33 jogos. Sendo assim, atingiu o topo da lista ao lado do Palmeiras, que obteve o mesmo número de vitórias, porém em 36 partidas.

Paralelamente a isso, o Bahia aparece logo em seguida com 19 vitórias em 32 jogos, o que o faz superar o Flamengo, que também venceu 19 vezes, mas precisou de 38 confrontos para alcançar tal marca.

Por último, o Corinthians fecha esse grupo seletivo com 14 vitórias em 34 jogos disputados no período citado.

Fluminense sem título

Atualmente, o único fator que prejudica Zubeldía é a ausência de títulos em seu currículo recente. Embora o treinador tenha tido oportunidades reais de erguer troféus, ele infelizmente viu as taças escaparem em momentos decisivos.

É importante notar que ele teve a chance de vencer a Copa do Brasil do ano passado e o Campeonato Carioca deste ano, porém o destino foi cruel e o time acabou parando nos dois casos em disputa de pênaltis.

Além disso, no que diz respeito ao cenário nacional, o Vasco eliminou sua equipe no ano passado, ao passo que, na competição estadual, o técnico amargou o vice-campeonato para o Flamengo.

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Por conta desses tropeços, a pressão sobre seu trabalho aumenta, ainda que o desempenho em campo mostre potencial, visto que os detalhes das penalidades máximas selaram esses resultados negativos.

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