Diretor ressalta chegada de reforços para “virar chave” no Botafogo

Diretor de gestão esportiva do Botafogo, Alessandro Brito lamentou a eliminação na terceira fase preliminar da Libertadores, para o Barcelona de Guayaquil. No entanto, o dirigente demonstrou confiança no elenco para temporada, em coletiva de apresentação do atacante de Júnior Santos.

“Ficamos tristes com a eliminação. Não estava planejada. Lamentamos, assumimos a responsabilidade de que não era o esperado, mas seguiremos trabalhando e acreditando. Acreditamos muito no elenco, nos jogadores, na comissão, no estafe. Estamos muito seguros”, iniciou o dirigente antes de complementar.

“Depois do transfer ban, trouxemos jogadores importantes, que não conseguimos registrar para a Libertadores. São reforços que poderiam somar ao elenco. Por isso, temos convicção de que teremos um caminho importante no restante do ano”, complementou.

Com isso, Glorioso disputará a Sul-Americana em 2026. O Alvinegro está no Pote 4 e conhecerá a sua chave em sorteio que será realizado na próxima quinta-feira (19), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Por fim, o Botafogo vive a expectativa de melhora após a eliminação na Libertadores especialmente com a chegada de reforços. Cristian Medina, contratação mais badalada na janela, o zagueiro Ferraresi e o atacante Júnior Santos estão disponíveis para o clássico contra o Flamengo, no Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

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