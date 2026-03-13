Chelsea x Newcastle: onde assistir, escalações e arbitragem

Enfrentando momento irregular na temporada, Chelsea e Newcastle fazem duelo neste sábado (14/3), às 14h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 30ª rodada da Premier League. Os Blues ocupam a quinta posição da tabela, com 48 pontos, e buscam entrar no G4. Do outro lado, o Magpies estão apenas na 12ª colocação, com 39, e devem ficar no meio de tabela ao fim da competição.

Onde assistir

A partida entre Chelsea e Newcastle, pela 30ª rodada da Premier League, terá a transmissão da Disney+ e XSports.

Como chega o Chelsea

Abalado com a derrota por 5 a 2 para o PSG pela Champions League no meio de semana, o Chelsea busca recuperar o emocional o mais rápido possível. No entanto, pela Premier League, vem em situação melhor após goleada sobre o Aston Villa, fora de casa. Além disso, nos últimos 10 jogos, a equipe acumula bons resultados, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Entretanto, busca recuperar sequência positiva.

Dentro de campo, Liam Rosenior deve propor mudanças. No gol, Sánchez deve iniciar no banco de reservas, enquanto Jorgensen assume a posição. Jamie Gittens voltou aos treinos esta semana após uma lesão na coxa e poderá retornar ao Chelsea no sábado. No entanto, Pedro Neto, suspenso, Estevão, com lesão na coxa, e Levi Colwill, que se recupera, estão fora do duelo.

Como chega o Newcastle

Do outro lado, o Newcastle chega de certa motivado pelo empate com Barcelona na Liga dos Campeões. Afinal, os ingleses estavam vencendo até os minutos finais da partida. Na Copa da Inglaterra, vive um momento irregular já que perdeu para o Manchester City na Copa da Inglaterra, mas venceu o Manchester United, em casa, pela Premier League.

O time, assim, procura uma sequência positiva nos últimos da temporada. Dentro das quatro linhas, Eddie Howe terá desfalques, como Bruno Guimarães, que deve retornar após pausa dos amistosos das seleções. Além dele, Lewis Miley, Emil Krafth e Fabian Schar também desfalcam o time. Entretanto, Anthony Gordon tende a jogar após passar mal antes de jogo contra o Barcelona.

CHELSEA x NEWCASTLE

30ª rodada da Premier League

Data-Hora: 14/3/2026 (sábado), às 14h30 (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

CHELSEA: Sánchez (Filip Jorgensen); Reece James, Acheampong, Chalobah e Gusto; Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernández; Palmer, Garnacho e João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

NEWCASTLE: Pope; Trippier, Thiaw, Burn e Hall; Tonali, Willock e Joelinton; Elanga, Gordon e Woltemade. Técnico: Eddie Howe.

Árbitro: Paul Tierney

Auxiliares: Simon Bennett e Richard West

VAR: Michael Salisbury

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